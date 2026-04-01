Rian Alfianto
01 April 2026, 18.28 WIB

Donald Trump Sentil Para Sekutunya, Diminta Cari Minyak Sendiri Setelah Bersama Israel Terseok-seok Melawan Iran

Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Putih, 17 Maret 2026. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas di tengah lonjakan harga energi global, memunculkan kekhawatiran baru soal ketahanan pasokan minyak dunia. Di saat yang sama, pernyataan keras Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru memicu polemik setelah ia menyindir sekutu-sekutunya terkait krisis tersebut.

Trump secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap negara-negara sekutu yang dinilai tidak membantu upaya Amerika Serikat membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz yang kini berada dalam kendali Iran.

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump melontarkan pernyataan yang bagi banyak orang yang mengikuti perkembangan soal perang ini bisa dianggap sebagai sinyal kekalahan dan rasa frustasi.

"Kalian harus mulai belajar berjuang sendiri. AS tidak akan selalu membantu kalian, sama seperti kalian tidak membantu kami. Iran pada dasarnya sudah dilumpuhkan. Bagian tersulit sudah selesai. Pergi dan cari minyak kalian sendiri," kata Trump.

Pernyataan tersebut muncul di tengah narasi yang berkembang bahwa Amerika Serikat dan Israel menghadapi tekanan besar dalam konflik melawan Iran, meskipun Trump mengklaim Iran telah 'decimated' atau dilumpuhkan.

Komentar Trump bertepatan dengan lonjakan harga bahan bakar di Amerika Serikat. Data dari AAA menunjukkan harga rata-rata bensin nasional telah menembus USD 4,02 per galon, naik lebih dari USD 1 dibanding sebelum konflik pecah pada 28 Februari lalu.

Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak 2022, bahkan mendekati level saat invasi Rusia ke Ukraina memicu krisis energi global beberapa tahun lalu. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya pasar energi terhadap eskalasi konflik geopolitik.

Iran Balas Serangan, Israel Klaim Unggul

Sementara itu, situasi di lapangan terus memburuk. Iran meluncurkan serangan rudal ke berbagai wilayah di Timur Tengah sebagai respons atas serangan terbaru Israel ke Teheran.

Sirene peringatan terdengar di Yerusalem ketika militer Israel menyatakan telah menanggapi serangan tersebut. Di sisi lain, media Iran melaporkan ledakan baru di ibu kota yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
