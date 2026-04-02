Trump Berubah Lagi! Sempat Bicara Damai, Kini Ancam Hancurkan Iran ke 'Zaman Batu' dalam 2 Minggu

JawaPos.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai inkonsisten terkait arah perang melawan Iran.

Setelah sebelumnya memberi sinyal akan meredakan konflik, Trump kini justru melontarkan ancaman baru yang lebih keras, termasuk rencana menghancurkan infrastruktur energi Iran dalam waktu dekat.

Dalam pidato primetime pada Rabu (1/4) malam, Trump menegaskan bahwa operasi militer AS masih berjalan dan bahkan akan ditingkatkan dalam beberapa minggu ke depan.

“Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras dalam dua hingga tiga minggu ke depan; kami akan membawa mereka kembali ke zaman batu,” ujar Trump.

Pernyataan ini langsung menuai sorotan karena bertolak belakang dengan narasi sebelumnya yang menyebut konflik akan segera berakhir dan tidak bertujuan mengganti rezim di Iran.

Ancaman Baru: Target Infrastruktur Energi Iran

Trump secara eksplisit menyebut bahwa fasilitas pembangkit listrik Iran menjadi target berikutnya jika tidak tercapai kesepakatan damai dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada kesepakatan, kami akan menyerang setiap pembangkit listrik mereka secara bersamaan,” katanya.

Ancaman ini dinilai sejumlah pakar hukum internasional berpotensi melanggar hukum perang, karena menyasar infrastruktur sipil vital yang berdampak langsung pada masyarakat.