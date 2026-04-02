Rian Alfianto
02 April 2026, 22.56 WIB

Trump Berubah Lagi! Sempat Bicara Damai, Kini Ancam Hancurkan Iran ke 'Zaman Batu' dalam 2 Minggu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: (Gulf News)

JawaPos.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai inkonsisten terkait arah perang melawan Iran.

Setelah sebelumnya memberi sinyal akan meredakan konflik, Trump kini justru melontarkan ancaman baru yang lebih keras, termasuk rencana menghancurkan infrastruktur energi Iran dalam waktu dekat.

Dalam pidato primetime pada Rabu (1/4) malam, Trump menegaskan bahwa operasi militer AS masih berjalan dan bahkan akan ditingkatkan dalam beberapa minggu ke depan.

“Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras dalam dua hingga tiga minggu ke depan; kami akan membawa mereka kembali ke zaman batu,” ujar Trump.

Pernyataan ini langsung menuai sorotan karena bertolak belakang dengan narasi sebelumnya yang menyebut konflik akan segera berakhir dan tidak bertujuan mengganti rezim di Iran.

Ancaman Baru: Target Infrastruktur Energi Iran

Trump secara eksplisit menyebut bahwa fasilitas pembangkit listrik Iran menjadi target berikutnya jika tidak tercapai kesepakatan damai dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada kesepakatan, kami akan menyerang setiap pembangkit listrik mereka secara bersamaan,” katanya.

Ancaman ini dinilai sejumlah pakar hukum internasional berpotensi melanggar hukum perang, karena menyasar infrastruktur sipil vital yang berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, Trump tetap bersikeras bahwa tujuan utama AS bukanlah perubahan rezim. Namun, ia mengklaim perubahan itu 'secara efektif sudah terjadi' setelah tewasnya sejumlah pejabat tinggi Iran.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Trump: AS Tak Butuh Selat Hormuz, Singgung Negara yang Bergantung pada Jalur Minyak Dunia Malah ‘Diam Saja’ - Image
Internasional

Trump: AS Tak Butuh Selat Hormuz, Singgung Negara yang Bergantung pada Jalur Minyak Dunia Malah ‘Diam Saja’

27 Maret 2026, 17.25 WIB

Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS - Image
Internasional

Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS

23 Maret 2026, 21.17 WIB

Percakapan dengan Menantunya Jadi Titik Awal Serangan AS ke Iran, Trump Sebut Peran Jared Kushner - Image
Internasional

Percakapan dengan Menantunya Jadi Titik Awal Serangan AS ke Iran, Trump Sebut Peran Jared Kushner

11 Maret 2026, 22.00 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

