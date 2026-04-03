Dipaksa Mundur Mendadak, Jenderal Tertinggi Angkatan Darat AS Pensiun Lebih Cepat

JawaPos.com - Keputusan mengejutkan datang dari Pentagon. Jenderal Randy A. George resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, setelah disebut diminta pensiun segera oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Pengumuman tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pentagon pada Kamis (2/4) waktu setempat. Dalam pernyataan resmi yang dibagikan di media sosial, juru bicara utama Pentagon Sean Parnell menyampaikan apresiasi atas pengabdian George.

“Jenderal Randy A George akan pensiun dari posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, efektif segera. Departemen Perang berterima kasih atas puluhan tahun pengabdiannya kepada negara. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa pensiunnya,” ujar Parnell.

Masa Jabatan Belum Usai Mundurnya George tergolong tidak biasa. Secara umum, jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dipegang selama empat tahun. George sendiri baru menjabat pada 2023 setelah dinominasikan oleh Presiden Joe Biden dan disetujui Senat, yang seharusnya membuatnya bertahan hingga 2027.

Sebelum menduduki posisi tersebut, lulusan United States Military Academy ini pernah menjadi asisten militer senior bagi Menteri Pertahanan saat itu, Lloyd Austin, pada periode 2021–2022.

Sepanjang kariernya, George juga terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk di Irak dan Afghanistan.

Bahkan, pada hari yang sama dengan pengumuman pensiunnya, akademi militer AS masih membagikan dokumentasi kunjungan George yang memberikan pembekalan kepada para kadet calon pemimpin militer.

Gelombang Pencopotan Perwira Tinggi Pengunduran diri George terjadi di tengah langkah kontroversial Hegseth sejak memimpin Pentagon. Ia dilaporkan telah mencopot lebih dari selusin perwira tinggi militer.