Rian Alfianto
03 April 2026, 18.17 WIB

Iran Siap Balas Habis Israel, Ancam Serangan Lebih Dahsyat Usai Koar-koar Trump soal 'Kembali ke Zaman Batu'

Israel melaporkan sedikitnya satu orang tewas di area ibu kota Tel Aviv akibat serangan rudal, Sabtu (28/3). (Reuters)

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah semakin mendekati titik berbahaya. Iran kini secara terbuka mengancam akan melancarkan serangan yang lebih menghancurkan dan lebih luas terhadap Amerika Serikat dan Israel, menyusul pidato Presiden AS, Donald Trump, yang menyebut Iran akan dibombardir 'kembali ke zaman batu'.

Pernyataan keras dari Teheran ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang tidak hanya melibatkan tiga negara utama, tetapi juga mulai menyeret kawasan lebih luas.

Mengutip laman ABC, pihak Iran menegaskan bahwa respons mereka terhadap ancaman Trump tidak akan setengah-setengah. Serangan lanjutan disebut akan jauh lebih destruktif dibanding sebelumnya.

Juru bicara Presiden Iran menyebut retorika Trump sebagai omong kosong, sementara elite politik Iran memperlihatkan kesiapan mobilisasi besar-besaran.

Ketua parlemen Iran bahkan mengklaim hingga 7 juta warga siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara, meski klaim ini menuai keraguan dari sejumlah pihak.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa serangan terhadap negaranya akan memicu dampak global yang luas dan berkepanjangan.

Situasi di lapangan juga menunjukkan konflik terus meningkat. Iran dilaporkan kembali meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel, sementara Garda Revolusi Iran mengklaim telah menargetkan fasilitas strategis, termasuk infrastruktur digital di kawasan Teluk.

Di sisi lain, serangan gabungan AS dan Israel juga terus berlanjut, dengan fasilitas industri baja Iran menjadi salah satu target terbaru.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mundur dan siap membayar harga apa pun demi keamanan nasional.

