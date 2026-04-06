Antara
06 April 2026, 13.33 WIB

Trump Ancam akan Serang Pembangkit Listrik dan Jembatan di Iran!

Selat Hormuz tak kunjung dibuka, Donald Trump mengancam akan menyerang pembangkit energi dan jembatan di Iran. (Freepik)

JawaPos.com-Presiden AS Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan di Iran pada Selasa (7/4), dalam perang yang tengah berlangsung antara AS dan Israel melawan Iran.

Dalam pernyataannya, Trump menambahkan bahwa Teheran harus membuka Selat Hormuz atau mereka akan hidup menderita.

"Selasa akan menjadi Hari (kemungkinan serangan terhadap) Pembangkit Listrik, dan Hari (kemungkinan serangan terhadap) Jembatan, semuanya digabung menjadi satu, di Iran. Tidak akan ada yang seperti itu!!!" kata Trump pada Minggu di platform Truth Social miliknya, merujuk pada ancamannya untuk menargetkan infrastruktur Iran.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang hingga saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Teheran membalasnya dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Iran juga membatasi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz. (*)

