Microsoft Menyatakan Copilot ‘Hanya untuk Hiburan’, Kontradiksi Strategi AI Global Terhadap Janji Produktivitas

JawaPos.com — Raksasa teknologi dunia, Microsoft, memicu perdebatan luas di sektor kecerdasan buatan (AI) global setelah memperbarui syarat penggunaan untuk Copilot, salah satu produk AI unggulannya. Dalam dokumen tersebut, perusahaan menyatakan bahwa alat ini “hanya untuk tujuan hiburan” dan tidak boleh diandalkan untuk memberikan nasihat penting.

Pernyataan ini bertentangan dengan strategi pemasaran agresif perusahaan yang menempatkan Copilot sebagai alat produktivitas utama bagi konsumen dan pelaku bisnis di berbagai negara.

Dalam bagian “Pemberitahuan dan Peringatan Penting” yang diperbarui pada 24 Oktober 2025, Microsoft menegaskan: “Copilot hanya untuk tujuan hiburan. Alat ini dapat membuat kesalahan dan mungkin tidak bekerja sesuai yang dimaksudkan. Jangan mengandalkan Copilot untuk nasihat penting. Gunakan Copilot atas risiko Anda sendiri.”

Dilansir dari Tom’s Hardware, Senin (6/4), pembaruan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseriusan Microsoft dalam menawarkan alat yang diposisikannya sebagai komponen utama dalam lingkungan kerja profesional, termasuk integrasi Copilot ke dalam Windows 11 dan berbagai aplikasi produktivitas populer.

Langkah Microsoft mencerminkan ketegangan yang terjadi di industri teknologi global, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, OpenAI, dan xAI berlomba memanfaatkan peluang AI sekaligus membatasi risiko hukum dan teknis. Dalam dokumen persyaratan, Microsoft bahkan menekankan bahwa “pengguna bertanggung jawab penuh” atas keputusan yang diambil berdasarkan hasil Copilot, termasuk risiko pelanggaran hak cipta atau privasi.

Reaksi lintas sektor terhadap pengakuan Microsoft ini muncul dengan cepat dan menunjukkan tekanan reputasi yang tidak kecil. Laporan TechCrunch pada 5 April 2026 mengungkap bahwa perusahaan mulai merespons kritik tersebut dengan rencana penyesuaian bahasa dalam kebijakan resminya. Seorang juru bicara Microsoft menyebut frasa peringatan itu sebagai “bahasa warisan”, yakni sisa ketentuan lama yang tidak lagi mencerminkan penggunaan Copilot saat ini yang semakin luas dalam konteks profesional.

“Seiring perkembangan produk, bahasa tersebut tidak lagi mencerminkan bagaimana Copilot digunakan saat ini dan akan diubah pada pembaruan berikutnya,” ujar perwakilan Microsoft kepada PCMag. Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara strategi pemasaran yang mendorong penggunaan Copilot untuk produktivitas dan kebijakan hukum yang masih membatasi tanggung jawab perusahaan.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang bias otomatisasi dan kecenderungan pengguna menerima jawaban AI tanpa verifikasi yang memadai. Para analis industri menekankan bahwa fenomena ini bisa menimbulkan kesalahan serius jika alat AI dianggap sebagai sumber kebenaran tanpa pengawasan manusia.

Bukan hanya Microsoft yang memberikan peringatan serupa. xAI, perusahaan AI yang dipimpin tokoh teknologi ternama, menyatakan bahwa model AI mereka dapat menghasilkan output yang berisi halusinasi, ofensif, atau tidak akurat, menunjukkan bahwa risiko ini diakui langsung oleh pelaku industri.