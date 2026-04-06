13 Orang Tewas Akibat Serangan AS-Israel di Baharestan, Iran

Ilustrasi tentara Amerika menyerbu daratan Iran. (Ilustrasi/Gemini AI)
JawaPos.com - Sedikitnya 13 orang tewas pada Senin (6/4) dini hari dalam serangan gabungan AS-Israel di wilayah Baharestan, provinsi Teheran, Iran. Gubernur Baharestan mengatakan korban jiwa berjatuhan ketika pasukan AS dan Israel membom dua unit perumahan di kota Qaleh Mir.
Dilansir dari Antara pada Senin (6/4), saat ini operasi pembersihan puing dan operasi pencarian serta penyelamatan di reruntuhan masih berlangsung.
Selain itu, suara ledakan juga terdengar sekitar tengah malam di ibu kota Teheran.
Pesawat tempur terlihat di langit kota dan ledakan terjadi di wilayah selatan dan barat kota itu
Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut, di mana sistem pertahanan udara diaktifkan.
Dilaporkan juga bahwa dalam serangan yang dilakukan di Teheran sekitar dua jam sebelumnya itu, menjadikan Universitas Teknologi Sharif sebagai sasaran.
