Kata Trump, Lebih Baik AS yang Pungut Tarif Lintas Selat Hormuz daripada Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (6/4), mengatakan, lebih baik AS yang memungut biaya melintas kepada kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Hormuz daripada Iran yang melakukannya.

"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? ... Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka (Iran)," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

"Kami punya konsepnya dimana kami yang memungut biaya," ucap Presiden AS, menambahkan.

Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, mengatakan pihaknya berencana menetapkan aturan pelayaran baru di Selat Hormuz.

Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan biaya transit diberlakukan. Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di kalangan rakyat sipil.

Teheran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Akibat ketegangan tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, rute kunci untuk suplai minyak dan LPG dari kawasan Teluk ke pasar global, berhenti total. Dampaknya, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan bakar.