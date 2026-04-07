Trump Ancam 'Hancurkan Iran dalam Semalam', Ketegangan Memuncak Jelang Deadline AS

Trump ancam Iran bisa dihancurkan dalam semalam jika negosiasi gagal. (CNN)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman keras terhadap Iran dengan menyebut negara tersebut bisa 'dilenyapkan dalam satu malam' jika negosiasi yang sedang berlangsung gagal mencapai kesepakatan.
Dalam konferensi pers pada Senin (6/4) malam, Trump menyampaikan peringatan tajam di tengah meningkatnya ketegangan menjelang tenggat penting yang ditetapkan Washington.
“Seluruh negara itu bisa dihabisi dalam satu malam, dan malam itu mungkin saja besok malam,” ujar Trump dalam ancaman terbarunya.
Ancaman tersebut diperkuat oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang mengindikasikan eskalasi militer semakin besar.
“Hari ini akan menjadi volume serangan terbesar sejak hari pertama. Besok bahkan lebih besar dari hari ini,” katanya.
Peringatan ini muncul menjelang berakhirnya tenggat AS pada Selasa malam, di mana Washington menuntut Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Trump juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur vital Iran jika tidak ada kesepakatan.
Di sisi lain, Trump mengungkap operasi penyelamatan dramatis terhadap pilot militer AS yang ditembak jatuh oleh pasukan Iran. Menurutnya, pilot tersebut mengalami pendarahan hebat namun berhasil melintasi medan pegunungan dan menghubungi pasukan AS.
Operasi penyelamatan itu melibatkan 155 pesawat, termasuk empat pembom, 64 jet tempur, 48 pesawat tanker, dan 13 pesawat evakuasi. Trump juga menyebut adanya strategi pengalihan untuk mengecoh pasukan Iran.
Tak hanya itu, Trump turut mengancam akan memenjarakan pihak media yang membocorkan detail operasi tersebut.
“Kami akan menemukan pelakunya. Ini soal keamanan nasional. Orang yang menulis berita itu akan masuk penjara jika tidak mengungkap sumbernya,” tegasnya, seraya menyebut pembocor sebagai 'orang sakit'.
