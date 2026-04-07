8 Hal yang Dilakukan Orang 'Malas' yang Diam-Diam Membuat Mereka Lebih Efisien Menurut Psikologi

JawaPOs.com - Dalam budaya modern, “produktif” sering dianggap sebagai ukuran utama kesuksesan. Bangun pagi, kerja tanpa henti, jadwal padat—semua itu dipuja. Sebaliknya, “malas” sering dipandang sebagai kelemahan.



Namun, psikologi melihat hal ini dengan cara yang lebih kompleks. Tidak semua bentuk “kemalasan” itu buruk. Dalam banyak kasus, apa yang kita sebut sebagai malas sebenarnya adalah bentuk efisiensi kognitif—cara otak menghemat energi dan menghindari kerja yang tidak perlu.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4),, beberapa kebiasaan orang yang terlihat malas justru membuat mereka lebih efektif dibandingkan orang yang terlalu sibuk terlihat produktif.



Berikut 8 di antaranya:



1. Mereka Selalu Mencari Cara Termudah



Orang yang dianggap malas cenderung bertanya:

“Kenapa harus ribet kalau bisa simpel?”



Alih-alih langsung mengerjakan sesuatu dengan cara panjang, mereka akan mencari shortcut, tools, atau metode yang lebih cepat.



Secara psikologis:

Otak manusia memang dirancang untuk hemat energi. Ini disebut cognitive efficiency. Orang yang memanfaatkannya dengan baik akan:



Mengurangi kerja berulang

Menghindari pemborosan waktu

Fokus pada hasil, bukan proses yang bertele-tele



Hasilnya: pekerjaan selesai lebih cepat dengan usaha lebih sedikit.



2. Mereka Menghindari Pekerjaan yang Tidak Perlu



Orang “produktif” sering jatuh ke dalam jebakan busy work—sibuk tapi tidak berdampak.



Sebaliknya, orang yang terlihat malas akan berpikir:

“Ini penting nggak sih?”



Jika tidak penting, mereka tidak akan melakukannya.



Secara psikologis:

Ini berkaitan dengan prioritization bias dan kemampuan membedakan antara:



Aktivitas penting

Aktivitas hanya terlihat penting



Hasilnya: energi hanya dipakai untuk hal yang benar-benar berdampak.



3. Mereka Menunda—Tapi dengan Strategi



Prokrastinasi sering dianggap negatif. Tapi tidak selalu.



Orang “malas” sering menunda pekerjaan, bukan karena tidak peduli, tapi karena:



Menunggu waktu terbaik

Mengumpulkan informasi

Menghindari kerja yang mungkin ternyata tidak perlu



Secara psikologis:

Ini disebut active procrastination, yaitu menunda secara sadar untuk hasil yang lebih baik.



Hasilnya:



Keputusan lebih matang

Pekerjaan lebih tepat sasaran

Menghindari kerja sia-sia