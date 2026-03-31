R. Nurul Fitriana Putri
01 April 2026, 04.28 WIB

Menko Airlangga Batasi Penggunaan Kendaraan Dinas ASN per 1 April, Imbau Gunakan Transum

Ilustrasi kendaraan dinas.

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN) akan dibatasi penggunaannya. 

langkah itu menjadi upaya untuk mengefisienkan mobilitas ASN. Ssebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas anggaran dan mendukung produktivitas nasional di tengah dinamika global. 

Airlangga menyebut pemerintah akan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Kebijakan ini dikecualikan untuk kendaraan operasional serta kendaraan listrik. 

“Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3) malam. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri dikurangi hingga 70 persen.

Langkah tersebut diambil guna menekan belanja yang tidak prioritas sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan. 

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga didorong untuk berperan aktif dalam mendukung efisiensi mobilitas.

Salah satunya melalui penyesuaian pelaksanaan car free day di masing-masing wilayah. 

Kebijakan tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. 

“Khusus untuk daerah, ini ada imbuan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," ungkapnya. 

Artikel Terkait
Bupati Gresik Putuskan Tiap Rabu ASN Bekerja WFH dari Rumah - Image
Surabaya Raya

Bupati Gresik Putuskan Tiap Rabu ASN Bekerja WFH dari Rumah

31 Maret 2026, 21.11 WIB

Soal WFH ASN di Jawa Barat, Begini Penjelasan Dedi Mulyadi - Image
Berita Daerah

Soal WFH ASN di Jawa Barat, Begini Penjelasan Dedi Mulyadi

31 Maret 2026, 00.15 WIB

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Ingatkan ASN, WFA Sampai 30 Maret Bukan Libur Tambahan - Image
Jabodetabek

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Ingatkan ASN, WFA Sampai 30 Maret Bukan Libur Tambahan

27 Maret 2026, 13.49 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

