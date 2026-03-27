Antara
28 Maret 2026, 00.43 WIB

Menko Airlangga Pastikan kebijakan WFH untuk Penghematan Energi Ditetapkan Bulan Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (ANTARA/Fathur Rochman) - Image

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) terkait penghematan energi akan ditetapkan pada bulan Maret ini.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, penetapan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta akan dilakukan dalam sisa waktu bulan ini yang artinya kurang dari sepekan lagi.

Menurut politikus Partai Golkar itu, akhir bulan Maret masih tersisa beberapa hari sehingga masih ada waktu untuk menetapkan kebijakan tersebut. "Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu," imbuhnya.

Sebelumnya pemerintah memastikan kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kebijakan WFH ini berlaku bagi ASN. Sementara, bagi sektor swasta bentuknya berupa imbauan.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga, Sabtu (21/3).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan WFH berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah. Saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan dari jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat. Meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.

"Kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus (WFH) kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu," jelas Purbaya.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Anggota DPR Usul WFH pada Rabu, Kalau Senin atau Jumat Berpotensi Dianggap Libur Panjang - Image
Ekonomi

Anggota DPR Usul WFH pada Rabu, Kalau Senin atau Jumat Berpotensi Dianggap Libur Panjang

26 Maret 2026, 01.38 WIB

Pengamat Energi Nilai WFH Satu Hari Sepekan Belum Tentu Efektif Pangkas Beban Subsidi Energi - Image
Ekonomi

Pengamat Energi Nilai WFH Satu Hari Sepekan Belum Tentu Efektif Pangkas Beban Subsidi Energi

22 Maret 2026, 18.43 WIB

Menkeu Purbaya Klaim WFH Sehari Sepekan Bisa Pangkas Konsumsi BBM hingga 20 Persen - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Klaim WFH Sehari Sepekan Bisa Pangkas Konsumsi BBM hingga 20 Persen

21 Maret 2026, 23.14 WIB

Terpopuler

1

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

2

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

3

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

4

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

5

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

6

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

7

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

8

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

9

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

10

Jelang Muktamar PBNU Ke-35, Gus Salam Tekankan Momentum Kelola Organisasi Secara Bijaksana

