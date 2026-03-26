Antara
27 Maret 2026, 03.23 WIB

Soal kebijakan WFH, Pemprov DKI Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno melepas langsung puluhan ribu pemudik di Monas, Jakarta Pusat (17/3/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Jadi, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/3).

Kebijakan tersebut rencananya diterapkan setelah Lebaran sebagai langkah untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Kendati demikian, Pramono menyebutkan sampai degan saat ini, kebijakan tersebut belum diputuskan, sehingga pihaknya belum mengambil sikap terkait hal penerapannya.

“Tetapi karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu,” jelas Pramono.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan wacana WFH diusulkan akan dilakukan satu kali dalam sepekan, namun rincian penerapannya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tito menyebutkan dalam rapat yang dilakukan sebelumnya, para menteri terkait sudah mengarah kepada satu hari yang sama untuk pelaksanaan WFH. Namun, dia mengaku belum dapat menjelaskannya lebih lanjut sehingga meminta masyarakat agar menunggu pengumuman resmi.

"Karena itu harus dilaporkan lagi, hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden. Setelah ada arahan Presiden, nanti diumumkan resmi," ujar Tito.

Di sisi lain, dia menegaskan akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan layanan penting tetap berjalan apabila kebijakan WFH diterapkan.

Tito juga menegaskan skema WFH yang nantinya dilakukan bukanlah suatu hal yang baru, mengingat pola kerja yang sama itu pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. 

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Ancaman Kelangkaan BBM di Depan Mata, Presiden Prabowo Subianto Pertimbangkan WFH - Image
Nasional

Ancaman Kelangkaan BBM di Depan Mata, Presiden Prabowo Subianto Pertimbangkan WFH

14 Maret 2026, 19.47 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera Umumkan WFH untuk ASN pada Akhir Maret 2026 - Image
Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera Umumkan WFH untuk ASN pada Akhir Maret 2026

28 Maret 2026, 01.06 WIB

Menko Airlangga Pastikan kebijakan WFH untuk Penghematan Energi Ditetapkan Bulan Ini - Image
Ekonomi

Menko Airlangga Pastikan kebijakan WFH untuk Penghematan Energi Ditetapkan Bulan Ini

28 Maret 2026, 00.43 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

