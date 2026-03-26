Antara
27 Maret 2026, 03.21 WIB

Step by Step, John Herman Pasang Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030

Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, John Herdman, menargetkan membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2030. (Istimewa)

 

JawaPos.com-Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengatakan dirinya mengincar keberhasilan membawa tim Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2030, namun mengingatkan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan melangkah setapak demi setapak.

“Sepak bola internasional adalah langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Tujuannya di sini adalah untuk lolos ke (Piala Dunia) 2030. Setiap langkah yang saya ambil dalam tiga tahun ke depan dalam perjalanan itu adalah langkah menuju itu,” kata Herdman pada jumpa pers menjelang pertandingan FIFA Series 2026 melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3).

“Jika kami menang sekarang, fantastis. Itu membantu kami dalam kepercayaan diri, mentalitas. Jika kami tidak menang sekarang, kami akan mengambil beberapa langkah kritis; kami akan belajar tentang pemain kami, kami akan belajar tentang sistem dan struktur kami dan bagaimana mereka beradaptasi di AFC. Jadi akan ada banyak kemenangan di jalan ini,” kata dia.

Jika mampu menang atas St Kitts and Nevis pada pertandingan FIFA Series Jumat (27/3) malam, Indonesia kemungkinan besar akan berhadapan Bulgaria pada pertandingan final yang akan dimainkan pada Senin (30/3). Bulgaria sendiri akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon pada Jumat sore.

“Tapi saya selalu menantang orang-orang ini untuk membuat sejarah. Dan kami bisa menjadi tim (sepak bola) putra pertama yang mengalahkan tim Eropa di tanah Indonesia,” ujar mantan pelatih timnas Kanada itu.

Terkait absennya Dean James dari skuad, Herdman memilih tidak merinci alasan secara spesifik dan menyerahkan penjelasan kepada sang pemain. “Dean adalah pemain fantastis dan tetap menjadi bagian penting dari tim ini. Untuk pemusatan latihan kali ini, dia memiliki alasannya sendiri,” ujar dia.

Herdman memastikan fokus tim saat ini sepenuhnya tertuju pada pemain yang tersedia serta persiapan menghadapi pertandingan terdekat. “Kami memiliki skuad yang siap, semua pemain dalam kondisi baik, dan kami fokus untuk tampil maksimal,” katanya. (*)

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
John Herdman Sebut Timnas Indonesia Waspadai Transisi Serangan Balik Saint Kitts and Nevis - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Sebut Timnas Indonesia Waspadai Transisi Serangan Balik Saint Kitts and Nevis

27 Maret 2026, 00.57 WIB

King Nassar Targetkan Khatam Alquran di Ramadhan 2026 - Image
Hijrah Ramadan

King Nassar Targetkan Khatam Alquran di Ramadhan 2026

11 Maret 2026, 04.35 WIB

Momen Kebangkitan Tiba: 3 Zodiak Ini Diprediksi Capai Target Besar di Maret 2026 - Image
Zodiak

Momen Kebangkitan Tiba: 3 Zodiak Ini Diprediksi Capai Target Besar di Maret 2026

28 Februari 2026, 20.11 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

