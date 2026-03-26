Antara
27 Maret 2026, 00.57 WIB

John Herdman Sebut Timnas Indonesia Waspadai Transisi Serangan Balik Saint Kitts and Nevis

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) dan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott tampil dalam konferensi pers jelang FIFA Series 2026, Kamis (26/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) dan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott tampil dalam konferensi pers jelang FIFA Series 2026, Kamis (26/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 

JawaPos.com-Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mewaspadai transisi serangan balik dari timnas Saint Kitts and Nevis dalam pertandingan pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3).

"Analisis memberi tahu kami bahwa mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik,” kata Herdman dalam keterangan resmi, Kamis.

Mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut akan memulai menjalani debut sebagai pelatih tim Garuda setelah sebelumnya ditunjuk oleh PSSI untuk mengisi kursi kosong kepelatihan setelah pemecatan Patrick Kluivert.

Herdman berambisi untuk bisa menunjukkan identitas baru gaya permainan tim Merah Putih pada pertandingan perdananya nanti. "Kami harus fokus pada diri kami sendiri, identitas Timnas kami, identitas baru," kata Herdman.

Pelatih berkebangsaan Kanada tersebut berharap para penggemar nantinya memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan kepada Jay Idzes dan kawan-kawan yang berada di lapangan.

"Kami sangat bersemangat. Ini akan menjadi pertandingan besar melawan Saint Kitts and Nevis. Saya berharap semua penggemar (sekitara 80.000 orang), datang ke GBK untuk mewakili bersama saat kita berupaya memenangkan seri FIFA," kata Herdman.

Tim Merah Putih menjalani turnamen berkelas FIFA A ini dengan membawa skuad utama dengan bermaterikan pemain langganan seperti Marteen Paes, Jay Idzes, Ole Romeny, hingga Rizki Ridho.

Jay Idzes dan kawan-kawan akan melaju ke babak final jika mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis tersebut. Dijadwalkan laga final akan berlangsung pada 30 Maret dengan calon lawan antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. (*)

Artikel Terkait
Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026

27 Maret 2026, 05.55 WIB

Sandy Walsh Saling Sapa dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia dengan Tagline Ikonik Milik Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sandy Walsh Saling Sapa dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia dengan Tagline Ikonik Milik Persebaya Surabaya

27 Maret 2026, 01.16 WIB

Sejarah Baru! 14 Pemain Abroad Masuk Skuad Timnas Indonesia Hadapi FIFA Series 2026, 4 dari Eropa - Image
Sepak Bola Indonesia

Sejarah Baru! 14 Pemain Abroad Masuk Skuad Timnas Indonesia Hadapi FIFA Series 2026, 4 dari Eropa

26 Maret 2026, 23.39 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

