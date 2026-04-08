08 April 2026, 19.47 WIB

Teheran Tegaskan Tak Ada Ancaman yang Bisa Merusak Peradaban Iran

Ilustrasi Iran kembali luncurkan serangan rudal terbaru. (Euronews) - Image

Ilustrasi Iran kembali luncurkan serangan rudal terbaru. (Euronews)

JawaPos.com - Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani mengatakan, tidak ada ancaman yang bisa merusak peradabannya yang telah berakar kuat.

Hal ini dikatakan Mohajerani, menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump bahwa Washington akan menghancurkan “seluruh peradaban" Iran.

“Suatu bangsa yang memiliki keyakinan penuh akan kebenaran jalannya, akan mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuannya untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah,” tulis Mohajerani di X, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Dia menegaskan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah, Iran akan mengurus situasi ini dengan hati-hati.

Trump mengancam akan mengebom pembangkit listrik dan jembatan di seluruh Iran jika Teheran gagal membuka kembali Selat Hormuz dan mencapai kesepakatan pada Selasa pukul 20.00 EDT atau Rabu pukul 07.00 pagi WIB.

Seluruh kawasan telah siaga sejak Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Teheran membalas dengan serangan pesawat nirawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Serangan balasan Iran menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

Editor: Kuswandi
