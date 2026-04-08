Antara
08 April 2026, 19.55 WIB

Paus Leo XIV Tegaskan, Ancaman AS Terhadap Iran Tidak Bisa Diterima

Donald Trump . (AP/Manuel Balce Ceneta)

JawaPos.com - Ancaman Donald Trump yang akan meluluhlantakan semua peradaban Iran mendapat rekasi keras dari berbagai pihak. Paus Leo XIV mengatakan, ancaman yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran “tidak bisa diterima”.

"Hari ini, seperti yang kita semua ketahui, ada ancaman terhadap seluruh rakyat Iran. Dan ini benar-benar tidak dapat diterima!” kata Paus Leo kepada wartawan di luar Roma, Selasa (7/4), dikutip dari Antara, Rabu (8/6).

“Tentu ada masalah hukum internasional di sini, tetapi lebih dari itu, ini adalah pertanyaan moral yang menyangkut kebaikan rakyat secara keseluruhan," ujar Paus asal Amerika itu.

Paus Leo mengatakan konflik di Timur Tengah "tidak menyelesaikan apa pun," melainkan malah memicu krisis ekonomi dan energi.

Mendesak pihak-pihak yang berseteru untuk kembali ke meja perundingan, dia memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional.

"Mari kita ingat, terutama, orang-orang yang tidak bersalah: anak-anak, orang tua, orang sakit… begitu banyak orang yang telah menjadi, atau akan menjadi, korban dari peperangan yang terus berlanjut ini,” tutur pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

“Serangan terhadap infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional, dan itu juga merupakan tanda kebencian, perpecahan, dan kehancuran yang mampu dilakukan manusia," ujarnya, menambahkan.

Sebelumnya, Trump mengancam akan menghancurkan “seluruh peradaban” Iran.

Ia juga mengancam akan mengebom pembangkit listrik dan jembatan di seluruh Iran jika Teheran gagal membuka kembali Selat Hormuz dan mencapai kesepakatan pada Selasa pukul 20.00 malam EDT atau Rabu pukul 07.00 pagi WIB.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Trump Akui Pihaknya Meledakkan Pesawat untuk Selamatkan Pilot dari Kepungan Pasukan Iran - Image
Internasional

Trump Akui Pihaknya Meledakkan Pesawat untuk Selamatkan Pilot dari Kepungan Pasukan Iran

07 April 2026, 21.18 WIB

Paus Leo XIV Kecam Ancaman Trump Hancurkan Peradaban Iran: ‘Sungguh Tak Dapat Diterima’ - Image
Internasional

Paus Leo XIV Kecam Ancaman Trump Hancurkan Peradaban Iran: ‘Sungguh Tak Dapat Diterima’

08 April 2026, 16.47 WIB

Paus Leo XIV Sebut Perang Timur Tengah sebagai Skandal Kemanusiaan, Desak Gencatan Senjata Secepatnya - Image
Internasional

Paus Leo XIV Sebut Perang Timur Tengah sebagai Skandal Kemanusiaan, Desak Gencatan Senjata Secepatnya

23 Maret 2026, 20.17 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

