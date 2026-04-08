Antara
08 April 2026, 20.36 WIB

Sambut Baik Gencatan Senjata AS dan Iran, PBB Minta Semua Pihak Patuhi Hukum Internasional

Sekjen PBB Antonio Guterres.(Mo)hamed Ahmed/Xinhua

JawaPos.com - Rencana gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat dan Israel, mendapat tanggapan dari para pihak.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyambut baik pengumuman gencatan senjata tersebut.

"(Sekjen Guterres) Menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik sedang yang terjadi di Timur Tengah untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata guna membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng dan komprehensif di kawasan tersebut," kata Antonio melalui Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane DujarricDujarric, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan persetujuannya untuk menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua pekan.

Guterres juga menekankan bahwa penghentian segera terhadap permusuhan yang terjadi menjadi sangat penting untuk melindungi nyawa warga sipil dan mengurangi penderitaan manusia di tengah krisis.

Dia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dan negara-negara lain, yang bekerja untuk memfasilitasi perjanjian gencatan senjata.

"Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal Jean Arnault berada di kawasan ini untuk mendukung upaya menuju perdamaian yang langgeng," ujar Dujarric.

