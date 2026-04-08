Biadab! Israel Tetap Bombardir Lebanon Selatan di Tengah Gencatan Senjata, 8 Orang Tewas, 28 Terluka

JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Israel mengingkarinya. Pasukan zionis itu tetap membombardir wilayah Lebanon, tepatnya di dekat tepi laut Kota Sidon. Akibatnya, delapan orang dilaporkan tewas dan 28 lainnya mengalami uka-luka.

"Delapan orang tewas dan 28 lainnya luka-luka akibat serangan udara musuh terhadap sebuah kafe di tepi pantai di Kota Sidon, Lebanon selatan," menurut pernyataan tersebut, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Pada Selasa malam, Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa angkatan udara Israel telah melancarkan serangan udara di daerah tepi laut di pusat Kota Sidon.

Eskalasi ketegangan antara Israel dan Hizbullah dimulai pada 2 Maret lalu, ketika gerakan Lebanon tersebut melanjutkan serangan roket ke wilayah Israel di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Sebagai aksi balasan, Israel pun melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, termasuk wilayah selatan negara itu, Lembah Beqaa, dan pinggiran Kota Beirut.