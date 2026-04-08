Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
09 April 2026, 01.48 WIB

Biadab! Israel Tetap Bombardir Lebanon Selatan di Tengah Gencatan Senjata, 8 Orang Tewas, 28 Terluka

Ilustrasi: Serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti) - Image

Ilustrasi: Serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti)

JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Israel mengingkarinya. Pasukan zionis itu tetap membombardir wilayah Lebanon, tepatnya di dekat tepi laut Kota Sidon. Akibatnya, delapan orang dilaporkan tewas dan 28 lainnya mengalami uka-luka.

"Delapan orang tewas dan 28 lainnya luka-luka akibat serangan udara musuh terhadap sebuah kafe di tepi pantai di Kota Sidon, Lebanon selatan," menurut pernyataan tersebut, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Pada Selasa malam, Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa angkatan udara Israel telah melancarkan serangan udara di daerah tepi laut di pusat Kota Sidon.

Eskalasi ketegangan antara Israel dan Hizbullah dimulai pada 2 Maret lalu, ketika gerakan Lebanon tersebut melanjutkan serangan roket ke wilayah Israel di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Sebagai aksi balasan, Israel pun melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, termasuk wilayah selatan negara itu, Lembah Beqaa, dan pinggiran Kota Beirut.

Pada 16 Maret, militer Israel juga secara resmi mengumumkan peluncuran operasi darat di Lebanon selatan.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore