Biadab! Israel Tetap Bombardir Lebanon Selatan di Tengah Gencatan Senjata, 8 Orang Tewas, 28 Terluka

Ilustrasi: Serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti)
JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Israel mengingkarinya. Pasukan zionis itu tetap membombardir wilayah Lebanon, tepatnya di dekat tepi laut Kota Sidon. Akibatnya, delapan orang dilaporkan tewas dan 28 lainnya mengalami uka-luka.
"Delapan orang tewas dan 28 lainnya luka-luka akibat serangan udara musuh terhadap sebuah kafe di tepi pantai di Kota Sidon, Lebanon selatan," menurut pernyataan tersebut, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).
Pada Selasa malam, Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa angkatan udara Israel telah melancarkan serangan udara di daerah tepi laut di pusat Kota Sidon.
Eskalasi ketegangan antara Israel dan Hizbullah dimulai pada 2 Maret lalu, ketika gerakan Lebanon tersebut melanjutkan serangan roket ke wilayah Israel di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Sebagai aksi balasan, Israel pun melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, termasuk wilayah selatan negara itu, Lembah Beqaa, dan pinggiran Kota Beirut.
Baca Juga:Usai Trump Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata, Perusahaan Minyak Iran di Pulau Lavan Diserang
Pada 16 Maret, militer Israel juga secara resmi mengumumkan peluncuran operasi darat di Lebanon selatan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian