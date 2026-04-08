Antara
08 April 2026, 20.57 WIB

Usai Tembak Personel UNIFIL asal TNI, Tentara Israel Tahan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon

Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL melintas di dekat pos militer Lebanon di Naqura, Lebanon Selatan pada 27 Maret di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan (The Straits Times)

JawaPos.com - Israel kembali berulah. Tentaranya menghentikan konvoi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menahan seorang penjaga perdamaian.

"Sebelumnya malam ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menahan seorang penjaga perdamaian UNIFIL setelah memblokir konvoi logistik," kata UNIFIL dalam pernyataannya,dilansir dari Antaa, Rabu (8/4).

"Setelah dilakukan kontak langsung dan segera oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL serta Cabang Penghubung, penjaga perdamaian tersebut dibebaskan dalam waktu kurang dari satu jam," kata misi PBB tersebut.

UNIFIL menyatakan bahwa penahanan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Setiap campur tangan terhadap kegiatan pasukan penjaga perdamaian juga merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, katanya.

Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel pada 2 Maret, komando UNIFIL melaporkan sedikitnya tiga penjaga perdamaian tewas di Lebanon selatan akibat serangan Israel. Beberapa lainnya juga terluka.

Artikel Terkait
Komisi I DPR Sebut Gugurnya 3 Prajurit TNI Buka Peluang Indonesia Tarik Pasukan dari UNIFIL - Image
Nasional

Komisi I DPR Sebut Gugurnya 3 Prajurit TNI Buka Peluang Indonesia Tarik Pasukan dari UNIFIL

07 April 2026, 18.06 WIB

Pasca Serangan di Bondi Beach, Militer Israel Perketat Imbauan Keamanan bagi Personel di Luar Negeri - Image
Internasional

Pasca Serangan di Bondi Beach, Militer Israel Perketat Imbauan Keamanan bagi Personel di Luar Negeri

17 Desember 2025, 03.07 WIB

PBB Ungkapkan Awal Insiden yang Sebabkan 3 Personel TNJ yang Bertugas di Lebanon Gugur - Image
Internasional

PBB Ungkapkan Awal Insiden yang Sebabkan 3 Personel TNJ yang Bertugas di Lebanon Gugur

08 April 2026, 20.00 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

