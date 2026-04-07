Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
07 April 2026, 18.06 WIB

Komisi I DPR Sebut Gugurnya 3 Prajurit TNI Buka Peluang Indonesia Tarik Pasukan dari UNIFIL

Suasana Pemakaman Mayor Anumerta Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang Gugur tugas di Lebanon, Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/4/2026). (Taofik Achmad Hidayat/ Radar Bandung) - Image

Suasana Pemakaman Mayor Anumerta Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang Gugur tugas di Lebanon, Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/4/2026). (Taofik Achmad Hidayat/ Radar Bandung)

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta pemerintah membahas serius gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon bersama Komisi I DPR.

Salah satu opsi yang terbuka dalam pembahasan tersebut adalah kemungkinan penarikan pasukan dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

Menurutnya, insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut harus ditangani secara komprehensif dan transparan.

“Ini bukan sekadar insiden biasa. Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian adalah persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara,” kata Oleh Soleh, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, persoalan ini perlu dibahas secara khusus antara pemerintah dan Komisi I DPR. Dalam forum tersebut, berbagai opsi kebijakan akan dipertimbangkan.

“Salah satunya kemungkinan penarikan seluruh prajurit TNI dari misi UNIFIL. Intinya, penugasan ini harus dievaluasi secara serius menyusul gugurnya tiga prajurit kita,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKB itu juga menilai, serangan yang diduga dilakukan oleh pihak Israel terhadap prajurit TNI harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon.

Ia menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Indonesia dalam keterlibatannya di misi perdamaian internasional, termasuk dalam kerangka Board of Peace (BoP).

Ia mengingatkan, jika Indonesia mengirim pasukan ke wilayah konflik lain seperti Gaza melalui skema tersebut, maka risiko serupa tidak dapat diabaikan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Duka Prabowo untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon, Kecam Keras Serangan terhadap Pasukan Perdamaian - Image
Nasional

Duka Prabowo untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon, Kecam Keras Serangan terhadap Pasukan Perdamaian

05 April 2026, 23.18 WIB

Pasukan Israel Diduga Hancurkan 17 Kamera CCTV UNIFIL di Lebanon Selatan dalam 24 Jam - Image
Internasional

Pasukan Israel Diduga Hancurkan 17 Kamera CCTV UNIFIL di Lebanon Selatan dalam 24 Jam

05 April 2026, 23.14 WIB

3 Prajurit TNI Gugur dalam Misi Perdamaian, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Lebanon - Image
Nasional

3 Prajurit TNI Gugur dalam Misi Perdamaian, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Lebanon

05 April 2026, 20.16 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore