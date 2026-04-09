Gara-gara Serangan Israel ke Lebanon, Iran Kembali Tutup Selat Hormuz

Selat Hormuz adalah salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia, yang ditutup buntut perang antara AS-Israel melawan Iran. Penutupan Selat Hormuz diperkirakan bakal mengerek harga minyak dunia. (Google Maps)
JawaPos.com - Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang bahkan belum genap 24 jam kini berada di ambang kegagalan.
Teheran dilaporkan mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons langsung atas serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon.
Langkah ini menjadi pukulan telak bagi kesepakatan yang sebelumnya digadang-gadang sebagai peluang meredakan konflik di Timur Tengah.
Penutupan kembali Selat Hormuz bukan sekadar simbolis. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling vital di dunia, dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global.
Dalam kesepakatan sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, setuju menunda serangan selama dua minggu dengan syarat Iran membuka dan menjamin keamanan jalur tersebut.
Artinya, pembukaan Hormuz adalah fondasi utama gencatan senjata, bukan sekadar elemen tambahan.
Namun kini, dengan keputusan Iran menutup kembali jalur tersebut, dasar kesepakatan itu praktis runtuh bahkan sebelum benar-benar berjalan.
Mengutip laporan media lokal, Iran menilai Israel telah melanggar semangat gencatan senjata melalui serangan simultan ke wilayah Iran dan Lebanon.
Langkah Israel yang tetap menggempur Lebanon menjadi pemicu utama keputusan Teheran untuk kembali membatasi pelayaran di Hormuz.
Di sisi lain, Washington sebelumnya memang menyatakan bahwa konflik di Lebanon tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan.
