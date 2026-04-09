Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel

JawaPos.com - Delegasi tingkat tinggi Iran dikabarkan tetap berangkat ke Islamabad untuk melakukan pembicaraan dengan AS. Hal ini dilakukan meski ada keraguan atas pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata baru oleh Israel.

“Meski ada keraguan dari opini publik Iran karena pelanggaran gencatan senjata berulang oleh rezim Israel untuk menyabotase inisiatif diplomatik, atas undangan Yang Terhormat PM Shehbaz Sharif, delegasi Iran tiba malam ini di Islamabad untuk pembicaraan serius berdasarkan 10 poin yang diusulkan oleh Iran,” kata Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad, dilansir dari Antara, Kamis (9/4) .

AS akan diwakili oleh Wakil Presiden JD Vance dan Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.

Sedangkan format pembicaraan masih belum diketahui.

Perkembangan itu terjadi ketika otoritas Pakistan meningkatkan langkah-langkah keamanan di ibu kota menjelang pertemuan tingkat tinggi, menutup jalan-jalan utama menuju kawasan diplomatik serta instalasi pemerintah utama, termasuk Kantor Perdana Menteri, Istana Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.

Menurut pernyataan resmi, pembicaraan di Islamabad dijadwalkan berlangsung pada Jumat, dengan persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan diplomatik yang diperkirakan akan dipantau ketat antara kedua pihak.

Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi juga bertemu dengan Duta Besar AS untuk Islamabad , Natalie Baker, di mana mereka membahas situasi terkini di Timur Tengah dan menyambut gencatan senjata, dan Baker memuji peran diplomatik Pakistan yang kuat.

Pertemuan tersebut juga meninjau persiapan untuk pembicaraan tingkat tinggi di Islamabad, dengan Naqvi mengatakan Vance, Witkoff, dan Kushner akan menjadi tamu istimewa mereka, sementara rencana keamanan komprehensif telah disiapkan untuk semua delegasi asing.