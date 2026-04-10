Putin Umumkan Gencatan Senjata dengan Ukraina Selama Libur Paskah

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (9/4) mengumumkan gencatan senjata sehubungan dengan liburan Paskah mulai pukul 16:00 waktu Moskow (13:00 GMT atau 20:00 WIB) pada Jumat hingga Sabtu pekan ini, demikian menurut Kremlin, dikutip dari ANTARA.

"Berdasarkan keputusan panglima tertinggi angkatan bersenjata Rusia, Vladimir Putin, sehubungan dengan libur Paskah Ortodoks, diumumkan gencatan senjata mulai pukul 16:00 waktu setempat pada 11 April hingga 12 April 2026," kata Kremlin melalui sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov telah diinstruksikan untuk menghentikan peperangan pada seluruh arena selama gencatan senjata Paskah, katanya.

Disebutkan pula bahwa pasukan Rusia telah diinstruksikan untuk bersiap mencegah kemungkinan adanya provokasi oleh musuh selama gencatan senjata berlangsung.

