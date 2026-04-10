Antara
10 April 2026, 16.15 WIB

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse) - Image

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa berdasarkan sejumlah laporan, Iran menarik pungutan kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, dan Trump mendesak Teheran untuk menghentikan praktek tersebut.

"Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tidak melakukan itu dan, jika mereka melakukannya, sebaiknya hentikan sekarang!" tulis Trump di Truth Social.

Pada Selasa (7/4) malam, Trump mengatakan ia telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran, dan mencatat bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian mengatakan Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS di ibu kota Pakistan, Islamabad pada Jumat.

Trump mengatakan penghentian serangan Israel di Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian dengan Iran karena kelompok Hizbullah. Namun, Iran menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah dicapainya bersama AS.

