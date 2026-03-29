Lania Monica
30 Maret 2026, 04.08 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Yogyakarta Senin 30 Maret 2026

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat&nbsp;Wilayah Yogyakarta Senin 30 Maret 2026 (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan. Dengan adanya panduan waktu yang akurat, setiap muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.

Berikut ini adalah jadwal shalat untuk wilayah Yogyakarta pada Senin, 30 Maret 2026 yang dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.

  • Imsak: 04.17 WIB
  • Subuh: 04.27 WIB
  • Terbit: 05.39 WIB
  • Dhuha: 06.06 WIB
  • Zuhur: 11.47 WIB
  • Asar: 15.02 WIB
  • Magrib: 17.47 WIB
  • Isya: 18.56 WIB

Jadwal di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya dalam melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Perbedaan waktu beberapa menit mungkin saja terjadi di tiap wilayah karena faktor letak geografis.

Dengan mengikuti jadwal ini, diharapkan ibadah dapat dilakukan dengan lebih tertib, tepat waktu, dan penuh kekhusyukan setiap harinya.

Editor: Novia Tri Astuti
