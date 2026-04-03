Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Jumat 03 April 2026

Bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat, 03 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.

Data waktu shalat berikut mengacu pada jadwal resmi yang sejalan dengan perhitungan Bimas Islam Kemenag RI.

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Dhuha: 06:16 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:12 WIB

Magrib: 18:01 WIB

Isya: 19:05 WIB

Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah kesibukan sehari-hari. Shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.