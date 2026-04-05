Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Senin 06 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.
Bagi masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya, jadwal shalat Senin, 06 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.
Imsak: 04:25 WIB
Subuh: 04:35 WIB
Terbit: 05:47 WIB
Dhuha: 06:14 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:10 WIB
Magrib: 17:53 WIB
Isya: 19:02 WIB
Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah aktivitas sehari-hari. Shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Pastikan untuk selalu mengecek jadwal shalat setiap hari agar ibadah semakin khusyuk dan teratur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Tasikmalaya dalam menjalankan kewajiban ibadah dengan lebih baik.