Ryandi Zahdomo
25 Maret 2026, 20.57 WIB

Detik-Detik BYD M6 Nyemplung ke Kolam Bundaran HI, Mobil Ringsek Parah! Simak Kronologinya

Kondisi mobil saat terjun bebas ke dalam kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (25/3). (Istimewa) - Image

Kondisi mobil saat terjun bebas ke dalam kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (25/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah insiden kecelakaan tunggal mengejutkan warga di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (25/3) pagi. Mobil listrik BYD M6 ringsek setelah hilang kendali dan "terjun bebas" ke dalam kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kecelakaan bermula saat mobil minibus BYD dengan nomor polisi B-1276-UNT yang dikemudikan oleh Khafi Jakfar Shodiq, 22, melaju di Jalan MH Thamrin dari arah Selatan menuju Utara.

Sesampainya di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 04.00 WIB, pengemudi diduga kehilangan konsentrasi. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dengan keras hingga terpental.

"Sesampainya di TKP tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, diduga karena kurang hati-hati Pengemudi Kendaraan BYD ME 8 (M6) NRKB B-1276-UNT menabrak pembatas Jalan. Lalu terpental dan masuk ke kolam Bundaran Hotel Indonesia," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, Rabu (25/3).

Berdasarkan data kepolisian, pengemudi merupakan seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai sopir Grab. Diketahui, ia baru tiga bulan mengoperasikan mobil listrik tersebut untuk mencari nafkah.

Saat kejadian, mobil melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam. Meski benturan mengakibatkan bagian depan mobil ringsek parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Tidak Terindikasi Alkohol

Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap pengemudi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Hasil sementara menunjukkan bahwa insiden ini murni akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, bukan karena pengaruh minuman keras.

Kendaraan berhasil dievakuasi dari kolam pada pukul 08.00 WIB. Kerusakan fisik terjadi pada bodi depan kendaraan dan fasilitas umum berupa trotoar jalan.

Saat ini, barang bukti kendaraan beserta pengemudinya telah diamankan di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Nama Penulis: RYANDI ZAHDOMO

Rubrik/Kanal: Jabodetabek

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
