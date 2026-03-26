Hilang Dua Pekan, Pria 28 Tahun Ditemukan di Cikeas dalam Kondisi Meninggal Dunia

JawaPos.com - Seorang pria bernama Alfin Maksalmina Windian, 28, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 11 Maret 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (25/3) malam.

"Kejadiannya sejak tanggal 11 Maret 2026, almarhum menghilang. Ditemukannya itu baru tadi malam, Rabu (25/3), dari informasi pihak kepolisian. Tapi kondisinya sangat mengenaskan," kata teman Alfin bernama Anna di Jakarta, Kamis (26/3).

Hilangnya Alvin bermula saat dia tidak memberikan kabar sejak pertengahan Maret. Upaya pencarian pun langsung dilakukan oleh keluarga, termasuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

"Almarhum menghilang dan tidak ada kabar selama beberapa hari. Kami langsung melakukan proses pencarian orang hilang dan membuat laporan ke Polda Metro Jaya," jelas Anna.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Keluarga menyebut respons aparat cukup sigap hingga akhirnya korban berhasil ditemukan.

"Alhamdulillah, dari Polda langsung ditangani dengan cepat dan akhirnya sudah ketemu," ucap Anna.

Namun, kabar penemuan tersebut membawa duka mendalam. Alvin ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang disebut keluarga sangat mengenaskan.

Sampai dengan saat ini, pihak keluarga masih fokus mengurus proses lanjutan, termasuk pemulasaran hingga rencana pemakaman jenazah.

"Iya, jadi ditemukannya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Sekarang kami sedang mengurus semua prosesnya sampai pemakaman," ujar Anna.

Terkait penyebab kematian korban, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun rumah sakit. Keluarga juga mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena masih menunggu hasil penyelidikan.

"Belum ada informasi soal penyebab meninggalnya. Kami juga belum bisa banyak bicara karena dari pihak kepolisian dan rumah sakit belum mengeluarkan keterangan resmi," ungkap Anna.