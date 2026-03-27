Dhimas Ginanjar
27 Maret 2026, 15.40 WIB

Truk Sumbu Tiga Kembali Beroperasi, Polisi Siaga Atur Lalu Lintas di Tanjung Priok

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin. (Polda Metro Jaya) - Image

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Kepolisian bersama instansi terkait menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Upaya ini dilakukan menjelang meningkatnya aktivitas angkutan barang pasca-Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Ruang VVIP Terminal Penumpang Nusantara Pura, Kamis (26/3/2026). Rapat ini menjadi forum penting untuk memetakan potensi kepadatan kendaraan, terutama truk sumbu tiga.

Sejumlah instansi turut hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Pemerintah Kota Jakarta Utara, otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, kepolisian, serta pemangku kepentingan di sektor logistik dan transportasi.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar. Selain itu, pengelolaan lalu lintas di kawasan pelabuhan diharapkan lebih terukur dan terkendali.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok sudah diprediksi sejak awal. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

“Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dalam waktu dekat akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mengingat tanggal 29 merupakan batas akhir dari SKB 3 Menteri terkait pembatasan operasional kendaraan sumbu 3.”

Ia menegaskan bahwa kepolisian telah menyiapkan sejumlah skenario pengaturan lalu lintas. Rekayasa tersebut akan diterapkan secara fleksibel mengikuti kondisi di lapangan.

“Untuk itu, kami akan menerapkan berbagai pola rekayasa lalu lintas serta kebijakan diskresi sesuai dinamika di lapangan.”

Meski terdapat potensi kepadatan, masyarakat diminta tidak khawatir secara berlebihan. Kepolisian memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan.

Selain itu, pengguna jalan juga diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik. Khususnya dengan menghindari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada jam-jam rawan kepadatan.

Dengan sinergi antarinstansi, diharapkan kondisi lalu lintas tetap kondusif. Aktivitas logistik nasional pun diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan berarti.

Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Kerahkan 1.810 Personel untuk Amankan Malam Takbiran Jelang Idul Fitri 1447 Hijriah - Image
Jabodetabek

Polda Metro Jaya Kerahkan 1.810 Personel untuk Amankan Malam Takbiran Jelang Idul Fitri 1447 Hijriah

20 Maret 2026, 23.28 WIB

Tak Hanya untuk Car Free Night, Polda Metro Jaya Kerahkan Petugas Amankan Shalat Ied  - Image
Jabodetabek

Tak Hanya untuk Car Free Night, Polda Metro Jaya Kerahkan Petugas Amankan Shalat Ied 

20 Maret 2026, 18.57 WIB

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Lee Kah Hin, Perintahkan Polda Metro Jaya Keluarkan dari Tahanan - Image
Kasuistika

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Lee Kah Hin, Perintahkan Polda Metro Jaya Keluarkan dari Tahanan

17 Maret 2026, 18.32 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

