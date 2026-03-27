Truk Sumbu Tiga Kembali Beroperasi, Polisi Siaga Atur Lalu Lintas di Tanjung Priok

JawaPos.com - Kepolisian bersama instansi terkait menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Upaya ini dilakukan menjelang meningkatnya aktivitas angkutan barang pasca-Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Ruang VVIP Terminal Penumpang Nusantara Pura, Kamis (26/3/2026). Rapat ini menjadi forum penting untuk memetakan potensi kepadatan kendaraan, terutama truk sumbu tiga.

Sejumlah instansi turut hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Pemerintah Kota Jakarta Utara, otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, kepolisian, serta pemangku kepentingan di sektor logistik dan transportasi.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar. Selain itu, pengelolaan lalu lintas di kawasan pelabuhan diharapkan lebih terukur dan terkendali.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok sudah diprediksi sejak awal. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

“Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dalam waktu dekat akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mengingat tanggal 29 merupakan batas akhir dari SKB 3 Menteri terkait pembatasan operasional kendaraan sumbu 3.”

Ia menegaskan bahwa kepolisian telah menyiapkan sejumlah skenario pengaturan lalu lintas. Rekayasa tersebut akan diterapkan secara fleksibel mengikuti kondisi di lapangan.

“Untuk itu, kami akan menerapkan berbagai pola rekayasa lalu lintas serta kebijakan diskresi sesuai dinamika di lapangan.”

Meski terdapat potensi kepadatan, masyarakat diminta tidak khawatir secara berlebihan. Kepolisian memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan.

Selain itu, pengguna jalan juga diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik. Khususnya dengan menghindari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada jam-jam rawan kepadatan.