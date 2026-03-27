Ryandi Zahdomo
27 Maret 2026, 17.31 WIB

Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem! Ratusan Pompa dan Pasukan Biru Dikerahkan Antisipasi Banjir

Banjir genang ruas Tol Jagorawi arah Jakarta pada Sabtu (21/3) sore hingga malam. (Istimewa).

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) kini dalam posisi siaga satu menghadapi potensi banjir akibat cuaca ekstrem. Berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari optimalisasi infrastruktur hingga pengerahan ratusan unit pompa di titik-titik rawan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum memastikan, seluruh jajaran telah bersiap penuh untuk menjaga ibu kota dari genangan air.

"Kami memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir dapat berfungsi optimal, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi hujan intensitas tinggi. Mitigasi banjir adalah kerja kolaboratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3).

Fokus utama Dinas SDA saat ini adalah memastikan sistem polder dan pompa berfungsi tanpa kendala. Hingga 13 Maret 2026, tercatat ada 668 unit pompa stasioner yang telah siaga di 243 lokasi strategis.

Tak hanya itu, Jakarta juga didukung oleh 537 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi. Pompa mobile ini menjadi "senjata" andalan untuk menjangkau titik genangan yang tidak ter-cover oleh pompa permanen.

Pengerukan Masif di Sungai dan Waduk

Selain kesiapan mesin, kapasitas daya tampung air di Jakarta terus diperluas. Sejak awal Januari 2026, pengerukan kali, sungai, hingga waduk dilakukan secara maraton.

Data terbaru menunjukkan volume pengerukan di lima wilayah kota telah menembus angka 123.393 meter kubik. Angka ini dipastikan akan terus bertambah seiring perluasan area pengerukan demi meminimalisir luapan air saat hujan deras melanda.

Sepanjang tahun 2025 lalu, total pengerukan mencapai 919.173 meter kubik dengan dukungan alat berat sebanyak 260 unit excavator dan 465 unit dump truck.

Pasukan Biru Siaga 24 Jam

Di lapangan, Satgas SDA atau yang akrab disapa Pasukan Biru telah disiagakan untuk memantau kondisi secara langsung. Mereka bertugas memastikan operasional pompa berjalan lancar dan menangani sumbatan drainase secepat mungkin.

Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan berperan aktif. Jika melihat genangan atau membutuhkan bantuan darurat, warga Jakarta dapat segera melapor melalui aplikasi JAKI atau menghubungi layanan darurat 112.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Banjir Brebes Rendam 6 Desa, 7.536 KK Terdampak, 48 Orang Dievakuasi - Image
Berita Daerah

Banjir Brebes Rendam 6 Desa, 7.536 KK Terdampak, 48 Orang Dievakuasi

26 Maret 2026, 20.10 WIB

Banjir Ketanggungan Rabu Malam Disebut Tertinggi Selama 20 Tahun, Capai 2,5 Meter - Image
Berita Daerah

Banjir Ketanggungan Rabu Malam Disebut Tertinggi Selama 20 Tahun, Capai 2,5 Meter

26 Maret 2026, 19.48 WIB

Banjir Brebes, Arus Lalu Lintas di Jalur Ketanggungan–Pejagan Sempat Tak Bisa Dilalui - Image
Berita Daerah

Banjir Brebes, Arus Lalu Lintas di Jalur Ketanggungan–Pejagan Sempat Tak Bisa Dilalui

26 Maret 2026, 19.16 WIB

Terpopuler

1

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

2

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

