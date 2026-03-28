Ryandi Zahdomo
28 Maret 2026, 22.45 WIB

7.728 Personel Gabungan Siaga di Monas, Amankan Pembagian Sembako Presiden Hari Ini

Ilustrasi : Personel gabungan amankan pembagian Sembako yang akan dihadiri Presiden Prabowo di kawasan Monas.

JawaPos.com - Sebanyak 7.728 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengawal ketat pembagian sembako serta pasar murah di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Sabtu (28/3). Langkah ini diambil guna mengantisipasi membeludaknya warga yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

Pengamanan super ketat ini dilakukan karena Presiden RI dijadwalkan hadir langsung dalam acara yang dimulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan, ribuan personel ini bukan sekadar pajangan. Fokus utama petugas adalah mengatur alur masuk warga agar tidak terjadi kericuhan, mengingat jumlah pemegang kupon jauh lebih banyak dibanding kapasitas area utama.

Diketahui, panitia telah menyebar 100.000 kupon, namun hanya menyediakan sekitar 4.000 tiket bagi masyarakat yang diperbolehkan masuk ke area inti.

“Apel ini bukan formalitas, ini pengecekan terakhir kesiapan personel dan perlengkapan. Saya harap seluruh padal memahami tugasnya masing-masing,” tegas Dekananto saat memimpin apel di lokasi.

Akses Masuk Diperketat: Hanya Pemilik Tiket dan Gelang

Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk telah diinstruksikan untuk melakukan penyaringan ketat. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas selama acara berlangsung di jantung ibu kota.

"Petugas di pintu masuk harus tegas. Yang boleh masuk hanya yang memiliki tiket dan gelang, di luar itu tidak diperkenankan masuk untuk menghindari kericuhan," ujarnya menambahkan.

Selain menjaga akses masuk, aparat juga mewaspadai ancaman kriminalitas yang biasa muncul di tengah keramaian, seperti aksi pencopetan, penjambretan, hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengamanan Humanis di Berbagai Titik Strategis

Meski pengamanan dilakukan secara berlapis, Dekananto meminta seluruh personel tetap mengedepankan sisi humanis saat berhadapan dengan rakyat.

"Pengamanan harus dilakukan secara humanis, namun tetap tegas. Jangan sampai ada kejadian sekecil apa pun," pesannya kepada ribuan anggota.

Saat ini, personel telah disebar mulai dari area Cawan Monas hingga ruas jalan utama seperti Jalan Merdeka Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Berdasarkan pantauan di lapangan hingga sore ini, situasi di sekitar Monas masih terpantau aman dan terkendali.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
Reuni Akbar 212 di Monas, Cek Prakiraan Cuaca Jabotabek pada Selasa 2 Desember - Image
Jabodetabek

Reuni Akbar 212 di Monas, Cek Prakiraan Cuaca Jabotabek pada Selasa 2 Desember

02 Desember 2025, 12.20 WIB

Prediksi Titik Macet saat Reuni Akbar 212 di Kawasan Monas, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintasnya - Image
Jabodetabek

Prediksi Titik Macet saat Reuni Akbar 212 di Kawasan Monas, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

02 Desember 2025, 04.55 WIB

Reuni Akbar 212 Besok Barengan Jam Pulang Kerja, Hindari Ruas-Ruas Jalan Menuju Kawasan Monas Ini - Image
Jabodetabek

Reuni Akbar 212 Besok Barengan Jam Pulang Kerja, Hindari Ruas-Ruas Jalan Menuju Kawasan Monas Ini

02 Desember 2025, 00.53 WIB

Terpopuler

1

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

2

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

3

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

4

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

5

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

6

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

7

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

8

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

9

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

10

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

