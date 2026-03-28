7.728 Personel Gabungan Siaga di Monas, Amankan Pembagian Sembako Presiden Hari Ini

JawaPos.com - Sebanyak 7.728 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengawal ketat pembagian sembako serta pasar murah di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Sabtu (28/3). Langkah ini diambil guna mengantisipasi membeludaknya warga yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

Pengamanan super ketat ini dilakukan karena Presiden RI dijadwalkan hadir langsung dalam acara yang dimulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan, ribuan personel ini bukan sekadar pajangan. Fokus utama petugas adalah mengatur alur masuk warga agar tidak terjadi kericuhan, mengingat jumlah pemegang kupon jauh lebih banyak dibanding kapasitas area utama.

Diketahui, panitia telah menyebar 100.000 kupon, namun hanya menyediakan sekitar 4.000 tiket bagi masyarakat yang diperbolehkan masuk ke area inti.

“Apel ini bukan formalitas, ini pengecekan terakhir kesiapan personel dan perlengkapan. Saya harap seluruh padal memahami tugasnya masing-masing,” tegas Dekananto saat memimpin apel di lokasi.

Akses Masuk Diperketat: Hanya Pemilik Tiket dan Gelang

Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk telah diinstruksikan untuk melakukan penyaringan ketat. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas selama acara berlangsung di jantung ibu kota.

"Petugas di pintu masuk harus tegas. Yang boleh masuk hanya yang memiliki tiket dan gelang, di luar itu tidak diperkenankan masuk untuk menghindari kericuhan," ujarnya menambahkan.

Selain menjaga akses masuk, aparat juga mewaspadai ancaman kriminalitas yang biasa muncul di tengah keramaian, seperti aksi pencopetan, penjambretan, hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengamanan Humanis di Berbagai Titik Strategis

Meski pengamanan dilakukan secara berlapis, Dekananto meminta seluruh personel tetap mengedepankan sisi humanis saat berhadapan dengan rakyat.

"Pengamanan harus dilakukan secara humanis, namun tetap tegas. Jangan sampai ada kejadian sekecil apa pun," pesannya kepada ribuan anggota.