Usai Viral Zebra Cross Pac-Man, Pemprov DKI Garap 5 Jalur Penyeberangan di Tebet

JawaPos.com - Proses pembangunan fasilitas penyeberangan di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga (DBM) resmi memulai pengerjaan zebra cross permanen di kawasan tersebut mulai Senin (30/3) malam.

Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan mobilitas warga sekaligus menanggapi aspirasi masyarakat yang sempat viral di media sosial terkait minimnya fasilitas penyeberangan di lokasi tersebut.

Dinas Bina Marga telah memetakan lima titik di Jalan Soepomo yang akan dilengkapi dengan marka penyeberangan jalan. Dari jumlah tersebut, empat titik di antaranya langsung dikerjakan secara maraton demi mengejar kenyamanan pejalan kaki.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Suwondo menegaskan, proyek ini bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih humanis.

"Kami berharap kehadiran zebra cross ini dapat mendukung mobilitas warga yang lebih aman dan tertib, sekaligus memperkuat budaya saling menghormati di jalan," ujar Heru Suwondo, Selasa (31/3).

Merespons keluhan warga mengenai kekosongan zebra cross pasca-perbaikan jalan, Heru menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa hilangnya marka sebelumnya merupakan dampak dari pemeliharaan jalan dan peningkatan trotoar pada akhir tahun 2025.

Selain faktor cuaca berupa curah hujan yang tinggi, ada kendala teknis terkait material aspal yang belum memungkinkan untuk langsung dicat.

"Perlu diketahui, pemasangan kembali marka jalan tidak dapat dilakukan secara langsung setelah pengaspalan. Material marka thermoplastic memerlukan kondisi permukaan jalan yang telah melalui masa pengeringan optimal agar dapat melekat dengan baik serta memiliki daya tahan maksimal," jelasnya.

Apresiasi Aksi Kreatif "Zebra Cross Pac-Man"