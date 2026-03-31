Pasangan Sesama Jenis Digerebek Warga Tambora Jakbar, Ketemu lewat Aplikasi Kencan

JawaPos.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan seorang pria hanya mengenakan kutang dan celana pendek tengah dicecar warga. Pria tersebut diinterogasi warga lantaran dituding prostitusi online sesama jenis.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara angkat bicara untuk meluruskan situasi yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan jaringan prostitusi online atau praktik perdagangan orang.

"Memang benar kami amankan. Jadi memang itu posisinya mereka bukan praktik prostitusi online. Jadi suka sama suka, ketemu di aplikasi kencan, tapi memang sudah dipantau warga. Itu aja sih," ujar AKP Sudrajat Djumantara, Selasa (31/3).

Diketahui, kedua pria tersebut diamankan oleh warga pada Senin (30/3) dini hari sekitar pukul 00.00 WIB. Pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli langsung meluncur ke lokasi setelah menerima laporan dari pengurus RW setempat.

Tak Ada Unsur Pidana dan Mucikari

Dari hasil pendalaman, pihak kepolisian memastikan tidak ada transaksi komersial dalam pertemuan kedua pria tersebut. Hubungan tersebut murni didasari kesepakatan pribadi melalui aplikasi kencan sesama jenis.