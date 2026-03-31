Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 21.23 WIB

Pasangan Sesama Jenis Digerebek Warga Tambora Jakbar, Ketemu lewat Aplikasi Kencan

Ilustrasi sepasang kekasih LGBT. (Freepik)

JawaPos.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan seorang pria hanya mengenakan kutang dan celana pendek tengah dicecar warga. Pria tersebut diinterogasi warga lantaran dituding prostitusi online sesama jenis.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara angkat bicara untuk meluruskan situasi yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan jaringan prostitusi online atau praktik perdagangan orang.

"Memang benar kami amankan. Jadi memang itu posisinya mereka bukan praktik prostitusi online. Jadi suka sama suka, ketemu di aplikasi kencan, tapi memang sudah dipantau warga. Itu aja sih," ujar AKP Sudrajat Djumantara, Selasa (31/3).

Diketahui, kedua pria tersebut diamankan oleh warga pada Senin (30/3) dini hari sekitar pukul 00.00 WIB. Pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli langsung meluncur ke lokasi setelah menerima laporan dari pengurus RW setempat.

Tak Ada Unsur Pidana dan Mucikari

Dari hasil pendalaman, pihak kepolisian memastikan tidak ada transaksi komersial dalam pertemuan kedua pria tersebut. Hubungan tersebut murni didasari kesepakatan pribadi melalui aplikasi kencan sesama jenis.

"Jadi dari keterangan yang kami ambil mereka janjian dari aplikasi kencan tapi yang sesama jenis. Tidak ada mucikari, tidak ada tarif, tidak ada yang ambil untung," tegas Sudrajat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ladies Waspadalah! Aplikasi Kencan dan Ancaman Kekerasan Seksual Nonfisik Masih Sering Mengintai - Image
Teknologi

Ladies Waspadalah! Aplikasi Kencan dan Ancaman Kekerasan Seksual Nonfisik Masih Sering Mengintai

11 Februari 2026, 18.09 WIB

9 Perilaku Memalukan yang Sering Dilakukan Orang Lajang Usia 40-an di Aplikasi Kencan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Perilaku Memalukan yang Sering Dilakukan Orang Lajang Usia 40-an di Aplikasi Kencan Menurut Psikologi

16 Januari 2026, 00.41 WIB

Ingin Hubungan yang Langgeng? 7 Batasan Ini Penting untuk Selalu Dijaga agar Hidup Harmonis - Image
Lifestyle

Ingin Hubungan yang Langgeng? 7 Batasan Ini Penting untuk Selalu Dijaga agar Hidup Harmonis

31 Maret 2026, 02.12 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

