10 Cara Orang Menjalin Hubungan Sebelum Aplikasi Kencan dan Mengapa Itu Lebih Efektif Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di era modern, aplikasi kencan seperti Tinder, Bumble, atau lainnya membuat proses mencari pasangan terasa cepat, praktis, dan penuh pilihan. Namun, kemudahan ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hubungan.



Menariknya, sebelum aplikasi kencan hadir, banyak orang membangun hubungan dengan cara yang secara psikologis justru lebih sehat dan berkelanjutan.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/4), terdapat 10 cara yang dulu dilakukan—dan kenapa metode ini seringkali lebih efektif.



1. Bertemu Secara Langsung (Face-to-Face)



Sebelum aplikasi kencan, orang bertemu langsung di sekolah, tempat kerja, acara sosial, atau melalui teman.



Mengapa lebih efektif:

Interaksi langsung memungkinkan kita membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan energi emosional seseorang. Ini membantu otak menilai kecocokan secara lebih akurat dibandingkan hanya melalui foto dan chat.



2. Lingkaran Sosial sebagai “Filter Alami”



Dulu, banyak pasangan dipertemukan oleh teman atau keluarga.



Mengapa lebih efektif:

Lingkaran sosial bertindak sebagai “sistem kurasi alami”. Orang cenderung diperkenalkan dengan individu yang memiliki nilai, latar belakang, atau kebiasaan yang relatif kompatibel.



3. Proses yang Lebih Lambat



Hubungan tidak dimulai dengan swipe cepat, tetapi berkembang perlahan.



Mengapa lebih efektif:

Psikologi menunjukkan bahwa keterikatan emosional yang dibangun secara bertahap cenderung lebih kuat dan stabil. Proses lambat memberi waktu untuk mengenal kepribadian secara mendalam.



4. Fokus pada Satu Orang



Pilihan yang terbatas membuat orang lebih fokus pada satu calon pasangan.



Mengapa lebih efektif:

Terlalu banyak pilihan (choice overload) justru bisa membuat seseorang sulit berkomitmen dan terus mencari “yang lebih baik”. Dulu, orang lebih menghargai apa yang ada.



5. Komunikasi yang Lebih Bermakna



Tanpa chat instan, komunikasi dilakukan lewat telepon atau pertemuan langsung.



Mengapa lebih efektif:

Percakapan menjadi lebih dalam dan penuh perhatian. Tidak ada distraksi notifikasi atau multitasking, sehingga koneksi emosional lebih kuat.



6. Ketertarikan yang Tumbuh dari Interaksi Nyata



Ketertarikan tidak hanya berdasarkan foto, tetapi dari pengalaman bersama.



Mengapa lebih efektif:

Ketertarikan emosional dan intelektual seringkali lebih bertahan lama dibandingkan ketertarikan fisik semata yang sering mendominasi di aplikasi kencan.



7. Lebih Sedikit “Ghosting”



Karena interaksi terjadi dalam dunia nyata, menghilang tanpa penjelasan lebih sulit dilakukan.



Mengapa lebih efektif:

Ada rasa tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Ini membantu membangun komunikasi yang lebih jujur dan dewasa.



8. Ekspektasi yang Lebih Realistis



Tanpa profil yang dikurasi secara berlebihan, orang melihat satu sama lain apa adanya.



Mengapa lebih efektif:

Mengurangi risiko idealisasi berlebihan. Hubungan dimulai dari realitas, bukan dari versi “highlight” seseorang.



9. Koneksi yang Berbasis Aktivitas Bersama



Banyak hubungan dimulai dari kegiatan yang sama—hobi, pekerjaan, komunitas.



Mengapa lebih efektif:

Psikologi menyebut ini sebagai shared experience bonding, yaitu ikatan yang terbentuk dari pengalaman bersama. Ini memperkuat rasa kedekatan secara alami.



10. Komitmen yang Lebih Dihargai



Karena prosesnya tidak instan, hubungan dianggap sebagai sesuatu yang berharga.



Mengapa lebih efektif:

Investasi waktu dan energi membuat orang lebih menghargai hubungan dan lebih berusaha mempertahankannya.



Kesimpulan



Aplikasi kencan memang memberikan kemudahan, tetapi seringkali mengorbankan kedalaman hubungan. Cara-cara lama mungkin terlihat “kurang praktis”, namun justru selaras dengan cara kerja psikologi manusia dalam membangun koneksi yang bermakna.



