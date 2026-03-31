Antara
01 April 2026, 00.13 WIB

Pembunuh Sembunyikan Mayat di Freezer, Begini Motif Pelakunya

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuh yang menyembunyikan mayat korbannya di dalam alat pembeku makanan atau freezer, yaitu karena korban menolak ajakan para tersangka untuk melakukan tindak kejahatan.

"Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan, tapi menolak, sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin saat ditemui usai rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan para tersangka, yaitu DS alias A dan S mengajak korban, yakni AH untuk menguasai barang milik majikan mereka.

"Awalnya, yang mau diambil itu adalah mobil. Tapi karena ada pengamanan yang  ketat, sehingga yang rencananya awalnya mobil, bergeser ke motor," terang Iman.

Meski demikian, korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka, dan mereka melakukan pembunuhan terhadap korban.

Saat ini, sambung Iman, kedua pelaku sudah ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap dua pelaku berinisial DS alias A dan S yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban berinisial AH (39), yang terjadi di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

"Penyidik masih terus menelusuri keterlibatan masing-masing pelaku, termasuk peran saat kejadian, rangkaian tindak pidana, hingga dugaan upaya menghilangkan jejak setelah peristiwa itu terjadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3).

Artikel Terkait
Begini Kesaksian Bos Ayam Geprek Temukan Mayat Pegawainya di Dalam Freezer - Image
Jabodetabek

Begini Kesaksian Bos Ayam Geprek Temukan Mayat Pegawainya di Dalam Freezer

30 Maret 2026, 14.49 WIB

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan - Image
Kasuistika

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

31 Maret 2026, 23.27 WIB

Eksekutor Aktivis KontraS Andrie Yunus Ikut Tersiram Air Keras, Terekam CCTV Membersihkan Diri Pakai Air Mineral - Image
Kasuistika

Eksekutor Aktivis KontraS Andrie Yunus Ikut Tersiram Air Keras, Terekam CCTV Membersihkan Diri Pakai Air Mineral

18 Maret 2026, 22.15 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

