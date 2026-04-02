Antara
02 April 2026, 20.49 WIB

Bazar Rakyat di Jakarta Dinilai Efektif Dorong Omzet UMKM dan Perkuat Interaksi Pemerintah dengan Publik

Bazar Rakyat digelar di Monas. (ANTARA)

JawaPos.com – Kegiatan bazar rakyat di Jakarta menjadi sorotan karena dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi antara pemerintah dan publik, khususnya melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Indonesia Small Medium Enterprises Association (ISMEA) mengapresiasi langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Bazar Rakyat di kawasan Monas guna membantu daya beli masyarakat hingga meningkatkan omzet UMKM.

"Pesta rakyat ini memberikan dua manfaat, yaitu membantu daya beli rakyat Jabodetabek, juga meningkatkan omzet UMKM di tengah lesunya pemasaran produk dalam negeri," kata Ketua ISMEA Endang Rudiatin dalam keterangan di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Ia mengatakan kegiatan tersebut memberi harapan kepada UMKM bahwa pemerintah peduli dengan masalah UMKM.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin Presiden dan kementerian UMKM agar pernyataan para pejabat pemerintah bahwa UMKM adalah the backbone perekonomian Indonesia, betul terwujud," ujarnya.

ISMEA sendiri merupakan asosiasi UMKM yang memiliki beberapa kelompok UMKM seperti fesyen dan kerajinan, kuliner kemasan dan siap saji serta produk jasa digital dan nondigital.

Sementara itu, pemerhati sosial Agus Widjajanto menilai kegiatan bazar rakyat dapat menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sarana menyerap aspirasi publik.

“Bazar rakyat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Respons positif yang muncul menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” ujar Agus.

Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung penting untuk memperkuat komunikasi publik dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo ingin sebanyak mungkin warga dapat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam suasana kebersamaan melalui bazar dan hiburan rakyat yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (28/3).

Teddy menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebahagiaan Lebaran bagi masyarakat luas, khususnya warga Jakarta yang tidak mudik maupun yang telah kembali dari kampung halaman, terutama para keluarga penerima manfaat.

Artikel Terkait
Perempuan UMKM Makin Tangguh di Era AI: Dari Dapur Rumah, Omzet Naik Berlipat - Image
Ekonomi

Perempuan UMKM Makin Tangguh di Era AI: Dari Dapur Rumah, Omzet Naik Berlipat

03 April 2026, 02.02 WIB

Sinergi SETC dan INOTEK: Bangkitkan Ekonomi Daerah Lewat 20 Collaborator Hub - Image
Ekonomi

Sinergi SETC dan INOTEK: Bangkitkan Ekonomi Daerah Lewat 20 Collaborator Hub

30 Maret 2026, 23.40 WIB

Dorong Peningkatan Pendapatan UMKM, MBG Mampu Tingkatkan Perekonomian Rakyat - Image
Ekonomi

Dorong Peningkatan Pendapatan UMKM, MBG Mampu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

30 Maret 2026, 19.09 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

