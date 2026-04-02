Bazar Rakyat di Jakarta Dinilai Efektif Dorong Omzet UMKM dan Perkuat Interaksi Pemerintah dengan Publik

JawaPos.com – Kegiatan bazar rakyat di Jakarta menjadi sorotan karena dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi antara pemerintah dan publik, khususnya melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Indonesia Small Medium Enterprises Association (ISMEA) mengapresiasi langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Bazar Rakyat di kawasan Monas guna membantu daya beli masyarakat hingga meningkatkan omzet UMKM.

"Pesta rakyat ini memberikan dua manfaat, yaitu membantu daya beli rakyat Jabodetabek, juga meningkatkan omzet UMKM di tengah lesunya pemasaran produk dalam negeri," kata Ketua ISMEA Endang Rudiatin dalam keterangan di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Baca Juga:AS Berupaya Ambil Kembali Pangkalan Lama di Greenland

Ia mengatakan kegiatan tersebut memberi harapan kepada UMKM bahwa pemerintah peduli dengan masalah UMKM.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin Presiden dan kementerian UMKM agar pernyataan para pejabat pemerintah bahwa UMKM adalah the backbone perekonomian Indonesia, betul terwujud," ujarnya.

ISMEA sendiri merupakan asosiasi UMKM yang memiliki beberapa kelompok UMKM seperti fesyen dan kerajinan, kuliner kemasan dan siap saji serta produk jasa digital dan nondigital.

Sementara itu, pemerhati sosial Agus Widjajanto menilai kegiatan bazar rakyat dapat menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sarana menyerap aspirasi publik.

“Bazar rakyat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Respons positif yang muncul menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” ujar Agus.

Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung penting untuk memperkuat komunikasi publik dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga:PSIM Yogyakarta Matangkan Persiapan Melawan Dewa United

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo ingin sebanyak mungkin warga dapat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam suasana kebersamaan melalui bazar dan hiburan rakyat yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (28/3).