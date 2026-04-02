PSIM Yogyakarta Matangkan Persiapan Melawan Dewa United

JawaPos.com - Skuad PSIM Yogyakarta terus mematangkan taktik permainan menjelang laga tandang melawan Dewa United Banten FC pada Jumat (3/4) pukul 19.00 WIB dalam pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026, dikutip dari ANTARA.

Para penggawa Laskar Mataram kini sudah fokus berlatih setelah sempat menjalani libur Lebaran selama beberapa hari berturut-turut.

“Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan guna menyegarkan pikiran dan tubuh mereka," kata pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel, dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Juru taktik asal Belanda tersebut mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi Dewa, tim yang mereka kalahkan di putaran pertama dengan skor 2-0. Ia mengaku hanya berfokus mempersiapkan timnya untuk bisa tampil maksimal.

“Prinsip-prinsip bertahan dan menyerang, itu ada di semua latihan kami hari ini. Kalau persiapan melawan Dewa, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” tutur dia.

Melihat kekuatan tim tuan rumah, Van Gastel menyoroti penambahan komposisi pemain mereka pada bursa transfer paruh musim ini. Ia juga mengomentari kualitas Dewa yang semakin baik setelah sempat terseok-seok di putaran pertama.

“Saya pikir, mereka sudah memiliki tim amat tangguh. Mereka melangkah jauh di Liga Asia, sayangnya tersingkir dari kompetisi itu, tapi mendapat bala bantuan tambahan pemain baru di bursa transfer sehingga membuat Dewa menjadi tim lebih kuat sekarang,” katanya menjelaskan.

Di sisi lain, beberapa penggawa Laskar Mataram dipastikan absen dalam laga nanti. Fahreza Sudin menepi akibat akumulasi kartu merah, sementara Anton Fase masih belum pulih dari cederanya.

Selain dua itu, Rakhmatsho Rakhmatzoda juga dikabarkan mengalami cedera saat menjalani latihan rutin PSIM. Meski demikian, sang pelatih belum bisa memastikan apakah pemain asal Tajikistan tersebut akan tampil atau tidak dalam laga Jumat.