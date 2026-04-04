Gandeng Denpom 1 Jaya/Jayakarta, Polda Metro Jaya Masih Dalami Kecelakaan Libatkan Truk TNI AD di Kalideres

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas di Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar) menyebabkan seorang warga berinisial AM meninggal dunia. Perempuan berusia 50 tahun itu kehilangan nyawa setelah terkena serempet truk TNI AD saat melintasi lokasi kecelakaan pada Jumat (3/4). Untuk mengungkap kecelakaan tersebut Polda Metro Jaya menggandeng Denpom 1 Jaya/Jayakarta.

Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyampaikan hal itu saat dimintai keterangan oleh awak media. Dia menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tengah menelusuri dugaan keterlibatan prajurit TNI AD dalam kecelakaan lalu lintas berujung maut tersebut.

”Jadi, sekarang kita sedang melakukan penyelidikan bersama POM TNI karena ada informasi keterlibatan kendaraan TNI,” kata Ojo dikutip Sabtu (4/4).

Untuk mengungkap insiden tersebut secara jelas, sejumlah saksi mata yang berada di lokasi kecelakaan sudah dimintai keterangan oleh petugas. Mereka ingin memastikan ada tidaknya kontak langsung antara truk TNI AD yang melintas beriringan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh korban saat kecelakaan terjadi kemarin.

”Kalau pun betul dari seputaran (saksi mata) mengatakan bahwa itu ada keterlibatan TNI harus dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan sebagai bukti bahwa itu sudah dilakukan sebagai sumber informasi yang pasti,” terang dia.

Ojo memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati. Pihaknya tidak akan gegabah menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. Apalagi dengan munculnya kabar dugaan keterlibatan kendaraan milik institusi TNI AD yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Jika memang fakta berkata demikian, maka proses hukum akan diserahkan kepada Denpom 1 Jaya/Jayakarta.

”Kalau sudah dipastikan melibatkan kendaraan TNI, maka kami akan melimpahkan (penanganan) kasusnya,”