Stasiun KRL JIS Beroperasi Juni 2026, Gubernur Pramono: Kado HUT Jakarta!

JawaPos.com - Pembangunan Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) memasuki babak baru. Infrastruktur vital ini dipastikan menjadi kunci utama dalam mengurai kemacetan sekaligus mempermudah akses warga menuju stadion kebanggaan Jakarta tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal. Stasiun JIS ditargetkan rampung pada Mei 2026 dan mulai beroperasi secara penuh pada Juni 2026.

Operasional stasiun ini sengaja dikejar agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

"Dengan demikian, ketika perayaan ulang tahun Jakarta berlangsung pada Juni dan kegiatan dipusatkan di JIS maupun Ancol, masyarakat dari berbagai wilayah akan semakin mudah untuk hadir," ujar Gubernur Pramono.

Penguatan akses transportasi publik ini juga bertujuan untuk memenuhi standar internasional, termasuk persyaratan ketat dari FIFA. Hal ini memperbesar peluang JIS untuk menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga dan hiburan berskala global di masa depan.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa integrasi ini adalah langkah nyata menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan.

"Saya meyakini masa depan Jakarta ada di kawasan ini. Karena itu, konektivitas terus diperkuat, termasuk melalui pembangunan JPO yang menghubungkan JIS dengan Ancol," tambah Pramono.

Politikus PDIP ini optimis bahwa JIS akan menjadi ruang publik yang inklusif. "JIS adalah kebanggaan Jakarta—stadion bertaraf internasional yang tidak hanya menjadi pusat olahraga, tetapi juga ruang bersama bagi berbagai aktivitas masyarakat," ungkapnya.