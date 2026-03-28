Viral Pria di Ciputat Sebar Brosur Jasa Asusila, Warga Resah Pelaku Diduga Idap HIV

JawaPos.com - Warga Tangerang Selatan, khususnya daerah Ciputat, tengah dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria yang menjajakan jasa asusila secara terang-terangan. Bukan melalui aplikasi daring, pria tersebut justru membagikan selebaran fisik kepada warga.

Kabar ini viral setelah akun Instagram @nazmahshahab13 mengunggah video yang memperlihatkan bukti selebaran tersebut. Kejadian ini memicu kekhawatiran besar karena adanya klaim kesehatan yang sangat berisiko dari sang pelaku.

Kronologi Kejadian di Warung Bakso

Peristiwa ini terungkap saat anak dari seorang warga bernama Sofie sedang menikmati makan malam di sebuah warung bakso di kawasan Ciputat. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal datang dan menyodorkan selembar kertas kepada anaknya yang masih di bawah umur.

Kertas tersebut berisi penawaran jasa tindakan asusila. Berdasarkan keterangan dalam unggahan tersebut, situasi ini dianggap sangat mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.

"Kejadian tadi malam anak ibu Sofie sedang makan bakso di daerah Ciputat dan di beri selmbaran seperti di foto," tulis akun tersebut dikutip, Jumat (27/3).

Ancaman Penularan Penyakit Berbahaya

Hal yang paling membuat orang tua korban geram dan waspada adalah terkait dugaan pelaku mengidap penyakit menular HIV.

"Parah nya pelaku HIV entah sudah berapa korban yang sudah terjerat semoga bisa ditindak lanjut mohon bantuanya. berbahaya sekali org seperti ini berkeliaran," lanjut keterangan akun tersebut.

Pelaku menjadi bulan-bulanan ibu korban dan warga sekitar. Ibu korban pun sempat menghantam pelaku dengan helm miliknya.

"Lo kalo mau ini liat-liat orang, jangan-jangan semua orang lo giniin. Lo sakit ya, kalo sakit jangan bawa-bawa orang," ujar ibu-ibu di dalam video.

Di dalam tas pelaku ditemukan sejumlah obat-obatan yang diduga untuk penyembuhan penyakit HIV.

Hingga saat ini, netizen berharap pihak kepolisian atau dinas terkait segera turun tangan untuk mengamankan pelaku. Selain melanggar norma susila, aksi sebar brosur ini dikhawatirkan menjadi sarana penyebaran penyakit yang disengaja.

"Ya Allah, bener banget itu obat HIV, td botol obat d ss trs searching Google kl obat trsbt utuk Org yg terkena HIV dan di konsumsi seumur hidup, ya Allah semoga org tersebut ga menulari anak2 dan org dewasa," tulis akun @machita_maxxxxx.