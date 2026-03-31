Ryandi Zahdomo
01 April 2026, 04.34 WIB

Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Mata Kanan Dijahit Sementara, Kasus Resmi Ditangani Puspom TNI

Kepala Divisi Hukum Kontras, Andrie Yunus (kiri), kini terancam cacat permanen setelah jadi kotban penyiraman air keras. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kondisi terbaru Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras, mulai menunjukkan titik terang.

Saat ini, Andrie sedang dalam proses pemulihan medisnya di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Meski luka fisik yang diderita mencapai 24 persen, tim dokter melaporkan adanya perkembangan signifikan pada area luka bakar dan stabilitas psikologis pasien.

Tim medis multidisiplin RSCM yang terdiri dari spesialis bedah plastik dan oftalmologi terus memantau kondisi Andrie (AY) secara intensif.

Kabar baiknya, sebagian besar luka bakar akibat cairan kimia tersebut mulai menunjukkan perbaikan.

"Kondisi luka pasien menunjukkan perbaikan, dengan sebagian besar luka telah menutup dan kering, ditutupi oleh kulit baru hasil cangkok di area wajah, leher depan, dada, sebagian pundak, dan lengan kanan," ujar Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara, Selasa (31/3).

Meski begitu, tim dokter masih memiliki agenda tindakan lanjutan. Dalam minggu ini, direncanakan evaluasi luka dalam kondisi sedasi sebanyak dua kali.

Selain itu, masih terdapat area kulit mati di bagian leher belakang yang dijadwalkan untuk dibersihkan dan ditutup dengan cangkok kulit lanjutan pekan depan.

Operasi Mata: Kelopak Mata Dijahit Sementara

Sektor yang paling krusial dalam perawatan Andrie adalah bagian penglihatan. Pada 28 Maret 2026, Andrie telah menjalani operasi mata kanan untuk ketiga kalinya.

Tim dokter menemukan adanya penipisan kornea dan kebocoran pada dinding bola mata.

Artikel Terkait
YLBHI Minta Negara Tak Normalisasi Teror Aktivis, Termasuk Penyiraman Air Keras Andrie Yunus - Image
Kasuistika

YLBHI Minta Negara Tak Normalisasi Teror Aktivis, Termasuk Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

31 Maret 2026, 15.13 WIB

KontraS Desak Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus Diusut hingga Aktor Intelektual - Image
Kasuistika

KontraS Desak Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus Diusut hingga Aktor Intelektual

31 Maret 2026, 13.37 WIB

Komnas HAM Periksa Dirkrimum Polda Metro Jaya, Cek Beda Data Pelaku Teror Andrie Yunus dari Polisi dan TNI - Image
Kasuistika

Komnas HAM Periksa Dirkrimum Polda Metro Jaya, Cek Beda Data Pelaku Teror Andrie Yunus dari Polisi dan TNI

30 Maret 2026, 23.48 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

