Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Mata Kanan Dijahit Sementara, Kasus Resmi Ditangani Puspom TNI

JawaPos.com - Kondisi terbaru Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras, mulai menunjukkan titik terang.

Saat ini, Andrie sedang dalam proses pemulihan medisnya di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Meski luka fisik yang diderita mencapai 24 persen, tim dokter melaporkan adanya perkembangan signifikan pada area luka bakar dan stabilitas psikologis pasien.

Tim medis multidisiplin RSCM yang terdiri dari spesialis bedah plastik dan oftalmologi terus memantau kondisi Andrie (AY) secara intensif.

Kabar baiknya, sebagian besar luka bakar akibat cairan kimia tersebut mulai menunjukkan perbaikan.

"Kondisi luka pasien menunjukkan perbaikan, dengan sebagian besar luka telah menutup dan kering, ditutupi oleh kulit baru hasil cangkok di area wajah, leher depan, dada, sebagian pundak, dan lengan kanan," ujar Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara, Selasa (31/3).

Meski begitu, tim dokter masih memiliki agenda tindakan lanjutan. Dalam minggu ini, direncanakan evaluasi luka dalam kondisi sedasi sebanyak dua kali.

Selain itu, masih terdapat area kulit mati di bagian leher belakang yang dijadwalkan untuk dibersihkan dan ditutup dengan cangkok kulit lanjutan pekan depan.

Operasi Mata: Kelopak Mata Dijahit Sementara Sektor yang paling krusial dalam perawatan Andrie adalah bagian penglihatan. Pada 28 Maret 2026, Andrie telah menjalani operasi mata kanan untuk ketiga kalinya.

