Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
03 April 2026, 22.38 WIB

Andrie Yunus Kirim Pesan Suara usai Jadi Korban Serangan Air Keras: Panjang Umur Perjuangan!

Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus (kiri).

JawaPos.com - Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengirimkan pesan suara untuk seluruh masyarakat Indonesia, usai menjadi korban serangan air keras. 

Pesan itu dibagikan melalui akun media sosial resmi KontraS. Dalam pesan yang direkam pada Rabu (1/4) tersebut, Andrie menegaskan akan terus berada di barisan perjuangan.

”Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian, a luta continua! panjang umur perjuangan!” tulis KontraS.

Dalam unggahan tersebut, KontraS turut menyampaikan bahwa saat ini Andrie masih dalam perawatan intensif di ruang HCU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

KontraS menegaskan bahwa saat ini tidak ada siapa pun yang diizinkan menjenguk Andrie.

”Baik pasien, keluarga, kuasa hukum, maupun pihak RS melarang kunjungan dari siapapun. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta perlindungan terhadap privasi dan ketenangan selama masa perawatan dan hal ini dijamin oleh undang-undang,” terang KontraS.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyerahkan proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kepada Puspom TNI.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya mengatakan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Jakarta pada Selasa (31/3).

”Sudah kami sampaikan proses penyerahan (kasus) kepada Puspom (TNI) sudah kami lakukan, dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil,” kata Iman.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa sejak awal Polda Metro Jaya berkomitmen melaksanakan proses hukum secara transparan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore