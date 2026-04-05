Muhammad Ridwan
06 April 2026, 03.22 WIB

Kejagung Diminta Usut Penyelenggara Negara yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Harli Sirega. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk segera mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tambang yang menyeret pengusaha Samin Tan. Hal muncul setelah pernyataan penyidik mengindikasikan adanya kerja sama antara pihak swasta dan aparatur negara dalam penggunaan dokumen perizinan tambang yang tidak sah.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, menilai perkara ini menjadi ujian penting bagi Kejagung untuk menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum secara menyeluruh.

Menurut Hari, kasus yang melibatkan Samin Tan tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh pihak swasta, tetapi juga berpotensi menyeret penyelenggara negara yang diduga terlibat, bahkan menjadi pelindung praktik kejahatan tersebut.

“Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya. Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih,” kata Hari kepada wartawan, Minggu (5/4).

Ia menegaskan keterbukaan merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa transparansi, penanganan perkara justru berisiko memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Hari juga menyebut, apabila alat bukti telah mencukupi, Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, seharusnya segera mengumumkan identitas penyelenggara negara yang diduga bekerja sama dengan Samin Tan.

“Keterbukaan akan mencegah spekulasi dan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada aktor swasta,” tegasnya.

Hari mengingatkan bahwa praktik kolusi antara pengusaha dan pejabat negara di sektor sumber daya alam bukanlah hal baru. Karena itu, ia menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar jejaring yang lebih luas.

“Penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat tanpa kecuali, termasuk jika ada pejabat negara yang ikut berperan,” imbuhnya.

Ia meminta Kejagung agar tidak ragu menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka jika alat bukti telah mencukupi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
Samin Tan Jadi Tersangka Korupsi Tambang, Pengamat Dorong Kejagung Ungkap Aktor Intelektualnya - Image
Kasuistika

Samin Tan Jadi Tersangka Korupsi Tambang, Pengamat Dorong Kejagung Ungkap Aktor Intelektualnya

30 Maret 2026, 17.57 WIB

Tak Segan Beri Sanksi Tegas! Kejagung Periksa Kajari Karo Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Penanganan Kasus Videografer Amsal Sitepu - Image
Kasuistika

Tak Segan Beri Sanksi Tegas! Kejagung Periksa Kajari Karo Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Penanganan Kasus Videografer Amsal Sitepu

05 April 2026, 23.12 WIB

Pasca Amsal Sitepu Diputus Bebas, Komisi III DPR Minta Kejagung Evaluasi Kejari Karo, Beri Waktu Satu Bulan - Image
Politik

Pasca Amsal Sitepu Diputus Bebas, Komisi III DPR Minta Kejagung Evaluasi Kejari Karo, Beri Waktu Satu Bulan

03 April 2026, 15.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

