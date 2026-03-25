7 Hal Ini perlu Diubah agar Setiap Tujuan dalam Hidup Tercapai, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang membuat rencana besar di awal tahun, memasang orientasi dan berjanji akan membuat tahun 2025 menjadi hal yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

Namun, hal yang sama selalu terjadi. Menetapkan tujuan tinggi dan berhenti di tengah perjalanan.

Maka dari itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui tujuh hal yang harus diubah agar tidak terus gagal di tengah sebuah proses yang berjalan.

Tidak menetapkan alasan

Orang seringkali gagal mencapai tujuan karena kurangnya motivasi yang mendalam.

Menetapkan tujuan yang dirasa "seharusnya" dilakukan, daripada yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai pribadi, membuat sulit untuk tetap berkomitmen ketika motivasi menurun.

Tujuan yang tidak memiliki alasan kuat yang beresonansi secara pribadi akan sulit untuk dipertahankan ketika menghadapi tantangan. Penting untuk memiliki tujuan yang terhubung dengan rasa diri dan nilai-nilai inti.

Ekspektasi yang tidak realistis

Orang yang terus-menerus gagal mencapai tujuan seringkali menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan tuntutan kehidupan sehari-hari.

Ambisi memang baik, tetapi terlalu memaksakan diri hingga membenci tujuan sendiri tidaklah efektif.

Penting untuk memecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola, serta merayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan.

Takut gagal

Ketakutan akan kegagalan seringkali menyamar sebagai penundaan. Orang lebih memilih untuk mempertahankan ilusi "suatu hari nanti akan melakukannya" daripada mengambil risiko berusaha dan gagal.