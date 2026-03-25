Tidak Bisa Membedakan Mana yang Jujur dan Bohong? 9 Tanda Ini Bisa Dijadikan Acuan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kita semua pernah bertemu orang yang sulit mengatakan kebenaran. Namun, ada beberapa perbedaan seseorang yang berbohong sesekali dengan pembohong ulung.

Pembohong ulung tidak mudah untuk dikenali. Mereka memahami cara memasukkan kebohongan dalam cara berbicara mereka.

Maka tak heran akan sulit membedakan fakta dan kebohongan yang disampaikan.

Namun, bukan berarti Anda tak bisa menemukan celahnya. Untuk itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui sembilan tanda Anda berhadapan dengan pembohong ulung.

Terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan

Pembohong ulung sering ahli dalam menciptakan citra sempurna. Mereka selalu memiliki jawaban sempurna, alasan sempurna, atau alibi yang sempurna.

Mereka membuat Anda percaya bahwa mereka begitu sempurna sehingga tidak mungkin berbohong.

Namun, tidak ada yang sempurna. Kita semua membuat kesalahan, memiliki kekurangan, dan momen lemah.

Jika seseorang terus-menerus menampilkan diri sebagai sempurna dan tidak pernah salah, saatnya untuk curiga.

Bahkan berlian paling cemerlang pun memiliki ketidaksempurnaan. Jika Anda tidak melihatnya pada seseorang, Anda mungkin berhadapan dengan pembohong ulung.

Bahasa tubuh tak sesuai dengan kata-kata

Bahasa tubuh seringkali menjadi petunjuk penting dalam mendeteksi kebohongan.

Seorang pembohong ulung mungkin mengatakan hal-hal yang meyakinkan, tetapi bahasa tubuh mereka akan mengkhianati ketidakjujuran mereka.