7 Kebiasaan Ini Sering Dilakukan oleh Orang-orang Sukses di Pagi Hari, Penasaran?

JawaPos.com - Banyak orang tak tahu ada kebiasaan yang sering dilakukan orang sukses setelah bangun pagi.

Cara Anda memulai hari dapat berdampak signifikan pada jam-jam berikutnya.

Psikologi menunjukkan bahwa rutinitas pagi memainkan peran penting dalam menentukan suasana hati sepanjang hari.

Jam pertama setelah bangun sering disebut sebagai 'jam emas', dan ternyata orang-orang sukses memanfaatkan waktu ini dengan bijak.

Untuk itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui tujuh kebiasaan orang sukses setelah bangun pagi, menurut psikologi.

Bangun lebih pagi

Kesuksesan dimulai saat jam alarm berbunyi. Salah satu kebiasaan paling umum dari orang-orang sukses adalah bangun lebih awal di pagi hari.

Ini bukan hanya tentang menjadi burung awal yang menangkap cacing, ini tentang mengambil kendali hari Anda sebelum hari itu mulai mengendalikan Anda.

Bangun lebih awal memungkinkan waktu tanpa gangguan untuk fokus, merencanakan, dan memulai hari lebih awal.

Ini adalah waktu ketika Anda dapat berinvestasi pada diri sendiri, baik itu melalui olahraga, membaca, atau sekadar merencanakan hari Anda.

Kebiasaan ini juga selaras dengan ritme sirkadian alami kita, yang telah terbukti mencapai puncak produktivitas di jam-jam awal hari.

Menenangkan diri

Memulai hari dengan momen mindfulness dapat mengubah seluruh perjalanan hari Anda.