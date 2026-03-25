Wawasannya Luas, 7 Keistimewaan Ini Dimiliki oleh Orang yang Pandai dalam Banyak Bahasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada pesona tersendiri bagi mereka yang menguasai banyak bahasa. Dengan fasih dalam banyak bahasa, seseorang tak hanya mampu berkomunikasi dengan orang lokal di negara lain.

Kemampuan untuk fasih dalam berbagai bahasa ternyata membentuk cara berpikir, memahami dan berinteraksi secara lebih luas.

Menurut psikologi, seseorang yang fasih dalam beberapa bahasa sering menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan mereka.

Dilansir dari Geediting, mari mengetahui beberapa ciri unik yang dimiliki oleh seseorang yang fasih dalam beberapa bahasa!

Fleksibilitas kognitif

Menurut psikologi, kemampuan seseorang yang fasih dalam beberapa bahasa meningkatkan fleksibilitas kognitif.

Artinya, kemampuan untuk beralih antara pemikiran konsep yang berbeda, atau memikirkan banyak konsep sekaligus.

Individu multibahasa terbiasa beralih antar bahasa, latihan mental yang mengasah fleksibilitas kognitif mereka.

Seperti kata psikolog Jean Piaget, tujuan pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi menciptakan kemungkinan bagi anak untuk menemukan dan menciptakan hal baru.

Peningkatan sensitivitas budaya

Menjadi seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa, membuat seseorang ikut memahami budaya dengan lebih mendalam.

Kemampuan berbicara bahasa asing dengan fasih akan membawa seseorang menjadi lebih memahami bagaimana cara berpikir masyarakat lokal.

Dengan begitu, Anda bisa lebih memahami budaya mereka lebih baik pula. Alhasil, tak hanya fasih dalam bahasa, tetapi kepekaan dalam budaya juga akan meningkat.