7 Tanda ini Jadi Acuan Sosok Ayah yang Baik untuk Anak Menurut Psikologi, Apa Saja?

ilustrasi ayah dan anak laki-lakinya.
JawaPos.com - Peran ayah dalam kehidupan anak tidak hanya hadir dalam bentuk memberi nafkah saja, tetapi hadir secara emosional untuk mereka.
Sosok ayah yang baik akan hadir secara utuh untuk menanamkan nilai yang membentuk karakter hingga dewasa.
Hubungan yang baik antara ayah dan anak akan membangun fondasi penting bagi perkembangan emosional, sosial dan kognitif anak.
Untuk itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui tujuh tanda sosok ayah yang baik untuk anak, menurut psikologi.
Hadir secara utuh untuk anak
Ketersediaan emosional berarti seorang ayah hadir secara penuh dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional.
Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan anak, serta menciptakan ruang yang aman bagi anak untuk mengekspresikan diri.
Ayah yang tersedia secara emosional memberikan dukungan, validasi, dan empati kepada anak, membangun kepercayaan dan ikatan yang kuat.
Anak-anak yang memiliki ayah yang tersedia secara emosional cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, lebih sedikit masalah perilaku, dan kesehatan mental yang lebih baik.
Mereka juga lebih mungkin mengembangkan keterikatan yang aman, yang berdampak positif pada hubungan mereka di masa dewasa.
Konsisten
Konsistensi dalam pengasuhan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi anak.
Ini membantu anak merasa aman dan terlindungi, karena mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka.
Konsistensi juga membangun kepercayaan, karena anak tahu bahwa ayah mereka dapat diandalkan.